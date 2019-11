Weimar. Mit vielen besinnlichen Veranstaltungen können sich die Menschen in Weimar am Wochenende auf die letzten Wochen vor Weihnachten einstimmen.

Weimar stimmt sich auf die Adventszeit ein

Mit zahlreichen Veranstaltungen können sich die Weimarer und Gäste der Stadt am Wochenende auf die Adventszeit einstimmen. Ein Höhepunkt ist der Einzug der Krippenfiguren auf dem Markt am historischen Rathaus. Sie werden Sonntag nach den Gottesdiensten aus verschiedenen Kirchen dorthin getragen und gegen 11.30 Uhr mit einer Andacht von Pfarrer Hardy Rylke mit dem Posaunenchor Oberweimar begrüßt.

Bereits für Samstag 10 Uhr haben der Falkverein und die Stadt dazu aufgerufen, gemeinsam den Weihnachtsbaum auf dem Herderplatz zu schmücken. Mitgebrachte wetterfeste Deko kann mithilfe der acht Meter hohen Leiter der evangelischen Gemeinde auch in luftiger Höhe angebracht werden. Im Rahmen der Aktion erhält der Falkverein für soziale Projekte 1250 Euro von zehn Unternehmerinnen, die sich zu „Women@Work“ zusammengeschlossen haben.

In der benachbarten Stadtkirche beginnt die Adventszeit Samstag 17 Uhr mit einer musikalischen Vesper mit Werken für Gesang und Orgel. Den Festgottesdienst zum 1. Advent 10 Uhr gestaltet das Ensemble Hofmusik Weimar unter Leitung von KMD Johannes Kleinjung. Zu hören ist das „Magnificat“ von Vivaldi für Solisten und Orchester. Abgeschlossen wird das Wochenende von einer Adventsmusik um 17 Uhr, bei der Johannes Kleinjung adventliche Orgelmusik von Bach, Reger und Guilmant (Eintritt frei) spielt. Unter dem Motto „Wir sagen euch an den lieben Advent“ findet in der Stadtkirche wieder wochentags ab 17 Uhr das Adventsliedersingen für jedermann statt.

In Oberweimar/Ehringsdorf öffnen ab Sonntag bis 21. Dezember Privatpersonen und Initiativen beim lebendigen Adventskalender ihre Türen und Tore. Glühwein, Tee, Musik und Gespräche gibt es zum Auftakt in der Braugasse 2. Weiter geht die Runde kommende Woche in der Weimarischen Straße 36 (2.12.), bei der Kirchgemeinde Oberweimar vor der Kirche (3.12.), in der Fritz-Reuter-Straße 2 (4.12.), im Baumschulenweg 4d (5.12.) im Jugendclub Vortrefflich (6.12.) sowie in der Belvederer Allee 38 (8.12.). Die Kalendertürchen sind mit Zahlen gekennzeichnet. Die Gastgeber bitten darum, eigene Tassen mitzubringen.

In der Parkhöhle im Ilmpark ruft die Klassik-Stiftung Samstag von 10 bis 12 Uhr zur Weihnachtswerkstatt. Große und kleine Gäste können Baumschmuck entweder für den Eigenbedarf oder für den Weihnachtsbaum der Parkhöhle basteln. Dieser wird direkt im Anschluss geschmückt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am ersten Advent hat sich der Weihnachtmann bereits zwei Mal in Weimar angekündigt; Sowohl am Mehrgenerationenhaus in der Prager Straße (9.30 Uhr) als auch an der Märchenhütte auf dem Marktplatz (15 Uhr) wird er mit Kindern das erste Türchen des Adventskalenders öffnen. In West werden bis 20. Dezember 15 Kindergarten-Gruppen dabei sein.

Mit Wochenbeginn startet der Zirkus Tasifan eine Reihe im Mon Ami: Vom 2. bis 8. Dezember – jeweils ab 17 Uhr – können Besucher im neugestalteten kleinen Saal Darbietungen und Geschichten zur Weihnachtszeit erleben. Während der Kamin brennt, wird gesungen und getanzt und eine Geschichte erzählt.

Programm Märchenhütte, Markt, bis 8. Dezember

– 30. November, 16 Uhr, Mitmachtheater für Kinder ab 5 Jahre mit der Märchenfee Conny Kieck

– 2. bis 8. Dezember, jeweils 17.45 Uhr, Guten-Abend-Geschichte gelesen von Weimarer Persönlichkeiten, am 1. Dezember mit Bürgermeister Ralf Kirsten

– 2. bis 8. Dezember, jeweils 18.30, wechselnde Weimarer Chöre und Musikanten stimmen Besucher auf Weihnachten ein

– 5. bis 8. Dezember, jeweils 16 bis 17 Uhr, Bastel-Workshops mit den Bauhaus-Agenten der Klassik-Stiftung Weimar

– Täglich 14 Uhr Trompetenklänge zum Advent

– Täglich 15 Uhr Weimarer Adventskalender – Der Weihnachtsmann zu Besuch auf dem Markt