Weimar: Studierende spielen Nachtmusik in 21 Solostücken

Weimar Musikhochschule präsentiert ein Konzert von Klavierschülern, die Frédéric Chopins „Nocturnes“ spielen

Alle 21 träumerischen Nocturnes von Frédéric Chopin erklingen am Freitagabend, 15. Dezember, um 19.30 Uhr im Festsaal Fürstenhaus. Studierende der Klavierklasse von Michail Lifits spielen den Zyklus, den Chopin zwischen 1827 und 1846 komponiert hat. Der Eintritt ist frei.

„Ich finde die Idee bereichernd, dass die Klasse sich austauscht und in unseren regelmäßigen Vorspielen gegenseitig inspiriert – indem sie sich ganz intensiv mit Chopins Stilistik und seiner einzigartigen Klangwelt auseinandersetzt“, erklärt der Klavierprofessor und Initiator des Projekts. Als besondere Herausforderung für die Studierenden bezeichnet Michail Lifits, Chopins Klangschönheit, Natürlichkeit und Ehrlichkeit im Ausdruck sowie zugleich die bezaubernde Einfachheit zu erreichen.

Der musikalische Bogen im Konzert reicht vom „Nocturne Nr. 1 in b-Moll op. 9“, gespielt von Artemiy Sokolovsky, bis zum „Nocturne Nr. 21 in c-Moll op. posth.“ mit Janick Čech am Konzertflügel. Die weiteren Interpretinnen und Interpreten sind Tiankai Yu, Matei Labunt, Ben Lepetit, Egor Oparin, Yuze Zheng, Mikhail Kambarov und Veronika Voloshyna – Studierende aus aller Welt, deren Wege sich in Weimar gekreuzt haben.