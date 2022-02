Weimar sucht weiter nach ehrenamtlichen Familienpaten

Weimar. Die Angebote für Familien mit Kindern sollen mit ihrer Hilfe erweitert werden. Ab Ende Februar Workshops zur Vorbereitung auf die Aufgaben.

Für neue Angebote ist das Amt für Familie und Soziales auf der Suche nach weiteren Familienpaten. „Das Gefühl, willkommen zu sein in einer Familie, das ist das Wunderbare als Pate“, zitiert es einen Satz, der so oder ähnlich häufig falle.

Melden können sich Engagierte aller Altersgruppen, die Kindern und Eltern gern Zeit schenken, Freude am Umgang mit kleinen Kindern haben und sich in ihrem Stadtteil aktiv einbringen möchten.

Der Alltag mit kleinen Kindern sei oft herausfordernd und laufe nicht immer reibungslos. Eine ehrenamtliche Familienpatin oder ein Familienpate könne da helfen. Sie würden von Eltern als Entlastung im Alltag empfunden werden, indem sie „Familien Ideen, Erfahrungen, Kraft und Verlässlichkeit schenken“.

Auch ganz konkrete Vorstellungen nannte das Amt: So könnten die Ehrenamtler mit den Kindern in deren Freizeit spielen oder Geschichten vorlesen. Ebenso könne es für die Eltern wichtig sein, jemanden mit einem offenen Ohr bei Fragen und Sorgen zu haben oder eine Begleitung bei Behörden, Angeboten oder anderen Terminen. „Die Familienpaten begleiten eine Familie so lange, wie es von beiden Seiten gewünscht wird“, betonte das Amt.

Erste Workshops zur Vorbereitung auf eine Familienpatenschaft finden Ende Februar statt. Die Familienpaten werden durch eine pädagogische Fachkraft begleitet, die Fahrtkosten können erstattet werden, und es bestehe im Einsatz eine Haftpflicht- und Unfallversicherung im Familienpateneinsatz.

Ansprechpartnerin für alle Interessierten ist Mandy Leube (Telefonnummer: 03643/762886, E-Mail: fruehehilfen@stadtweimar.de).

Mehr zum Thema im Internet unter:www.weimar.de/miteinander-wachsen