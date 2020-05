Die Polizei hatte am Dienstag in Weimar alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)

Weimar: Supermarkt-Dieb bekommt Anzeige und lebenslanges Hausverbot

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag auf dem Herrmann-Brill-Platz in Weimar ein Mountainbike gestohlen. Wie die Diebe das Seilschloss durchtrennt haben, mit dem das Fahrrad gesichert war, ist bisher noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Rad der Marke „Highbike“ auf einem Fahrradträger an einem Wohnmobil. Den Wert gab der 56-jährige Fahrradbesitzer mit 3200 Euro an.

Dieb in Supermarkt erwischt

In einem Supermarkt in der Weimarer Damaschkestraße haben Mitarbeiter am Dienstag einen Ladendieb erwischt. Noch bevor der 41-jährige Weimarer den Laden verlassen konnte, wurde er aufgehalten. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Begriff, verschiedene alkoholische Getränke im Wert von über 250 Euro zu stehlen. Neben einer Anzeige erhielt er lebenslanges Hausverbot für den Supermarkt.

Polizei stoppt Drogenfahrt – Fahrer mit Haftbefehl gesucht

Einen „guten Fang“ hat die Polizei am Dienstagabend gemacht, als sie auf der B7 einen tschechischen Skoda kontrollierten. Wie sich herausstellte stand der ukrainische Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Bei einem seiner Mitfahrer war das Visum abgelaufen. Zudem nimmt die Polizei an, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorliegt. Seine Identität wird derzeit noch überprüft. Alle vier Männer gaben an, derzeit für eine Trockenbaufirma zu arbeiten.

Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden

Drei Verletzte und fast 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz von zwei Verkehrsunfällen am Dienstag in Weimar. An der Kreuzung Rödchenweg / Döbereinerstraße übersah eine 71-jährige Frau mit ihrem Suzuki einen ihr entgegenkommenden Lastwagen. Als die frau nach links abbiegen wollte, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Ein weiterer Unfall ereignete sich in Weimar, bei dem ein Kradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Geparktes Auto beschädigt

Möglicherweise mit einem Fahrrad stieß Dienstagnachmittag ein Unbekannter gegen einen geparkten Skoda in der Schwanseestraße in Weimar. Das Auto war auf Höhe der Schwanseeklinik am Fahrbahnrand abgestellt. Auf nicht bekannte Weise wurde der Spiegel auf der Gehwegseite beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden.

