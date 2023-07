Weimar: Themen von Radweg bis Amphibienschutz bei Treffen in Possendorf

Possendorf. Treffen findet mitten in den Ferien am 24. Juli auf dem Dorfplatz statt. Das sind die weiteren Themen:

Aus Terminnot findet die nächste Einwohnerversammlung in Possendorf mitten in den Ferien statt: am Montag, 24. Juli, ab 18 Uhr auf der Dorfplatz-Wiese. Auf der Tagesordnung steht auf Wunsch des Ortsteilrates um Ortsteilbürgermeisterin Viola Seel (parteilos) unter anderem der Sachstand zur Dorfbeleuchtung sowie zur Anbindung an das Radwegenetz. Zudem wollen die Possendorfer wissen, wie es um die Sanierung der Dorfstraße steht. Weitere Themen sind unter anderem der Amphibienschutz im Tobritzteich in Zusammenarbeit mit dem NABU, Fitnessgelegenheiten auf dem Sportplatz sowie die Frage, welche Auswirkungen es haben würde, wenn in ganz Possendorf 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit eingeführt wird.