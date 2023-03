Weimar: Trauer um Ehrenbürger Robert Galafrio

Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine am 31. Januar 2023 in Paris bei seiner Rede für die Ehrenbürger, die dort ihre Urkunden überreicht bekommen haben.

Weimar. Der Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald ist im Alter von 96 Jahren in seinem Heimatland verstorben.

Im Alter von 96 Jahren ist der Buchenwald-Überlebende und Weimarer Ehrenbürger Robert Galafrio in seiner französischen Heimat verstorben. Robert Galafrio wurde am 12. Mai 1926 in Paris geboren. Am 6. Dezember 1943 wurde er bei dem Versuch verhaftet, zu den französischen Befreiungskräften nach Nordafrika zu gehen. Es folgte die Deportation nach Buchenwald, wo er am 19. Januar 1944 ankam und einem Kommando im Gustloff-Werk II zugeteilt wurde.

Robert Galafrio kehrte kurz nach der KZ-Befreiung nach Frankreich zurück. Er übernahm den Vorsitz einer Sektion der „Fédération Nationale des Déportés, lnternés, Résistants et Patriotes“ an seinem Heimatort Cormeilles.

Weimar hat Robert Galafrio am 30. Oktober 2022 in Abwesenheit zum Ehrenbürger ernannt. Die Original-Urkunde übergab Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) am 31. Januar in Paris an dessen Sohn Pasqual. „Wir trauern um Robert Galafrio. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen. Wir haben Grund zu großer Dankbarkeit, dass Robert Galafrio uns die Hand zur Freundschaft ausgestreckt hat. Diese Geste ist und bleibt für uns einmal mehr Verpflichtung, das Vermächtnis von Buchenwald in die Zukunft zu tragen“, betonte Peter Kleine.