Weimar überschreitet die Marke von 1000 Infektionen

Weimar. Die Kulturstadt verabschiedet sich aus dem Jahr 2020 mit 29 Corona-Neuinfektionen und erneut einem Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.

Die Ansteckungsursachen wurden vier Mal im Arbeitsumfeld und elf Mal im familiären Umfeld gefunden. Eine Person steckte sich im Krankenhaus an. In 13 Fällen ist die Ursache noch unklar.

Mit den Meldungen vom Silvestertag überschreitet Weimar die Grenze von tausend Infektionen im Jahr 2020. Seit dem ersten Fall am 9. März haben sich 1004 Weimarer angesteckt, 720 sind inzwischen genesen. Die Stadt hat allerdings auch 28 Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Mit den Neuinfektionen, dem Todesfall und 33 Genesenen am letzten Tag des Jahres gab es in der Stadt aktuell 256 Infizierte (-5). In Kliniken wurden am Silvestertag 16 (+1) Weimarer Patienten mit Covid-19 behandelt. 620 (-40) Weimarer müssen den Jahreswechsel in Quarantäne verbringen. Die 7-Tage-Inzidenz betrug 190,10 je 100.000 Einwohner (Vortag: 229,96).

Das Gesundheitsamt der Stadt Weimar stellt auch während des Jahreswechsels die Kontaktnachverfolgungen, Abstrich-Tests sowie die Arbeit der Corona-Hotline mit einem umfangreichen Team sicher, erinnerte die Stadtverwaltung am Abend. Am Neujahrstag steht die Hotline wieder von 9 bis 14 Uhr für Einwohner der Stadt bereit.