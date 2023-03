Weimar: Umfangreichste „Pforte“ aller Zeiten

Weimar. Elf namhafte Autoren kommen im Heft 16 des Freundeskreises Goethe Nationalmuseum zu Wort.

„Unter einer bequemen Wohnung verstehe ich etliche ineinander gehende Zimmerchen, je mehr je lieber.“ Das vermerkt Christoph Martin Wieland in einem Brief an Friedrich Justus Riedel am 3. Februar 1769 vor seinem Umzug von Biberach nach Erfurt. Nur dreieinhalb Jahre später holt Großherzogin Anna Amalia ihn nach Weimar. Wo sich seine Wohnungen hier befanden, das hat Egon Freitag akribisch auf Anregung von Dieter Höhnl, Vorsitzender des Freundeskreises Goethe Nationalmuseum, recherchiert.

Die Ergebnisse seiner sorgfältigen Untersuchung sind auf 47 Seiten im jüngst erschienenen Heft 16 der „Pforte“ nachzulesen, angereichert mit Anekdoten und dem Verweis auf dort entstandene Werke.

Heft erscheint seit 1992 alle zwei Jahre

Im August 2022 war an Wielands erster Weimarer Wohnung in der Scherfgasse auf Initiative des Freundeskreises Goethe-Nationalmuseum eine Gedenktafel angebracht worden. Überhaupt bestimmte Wieland im Vorjahr anlässlich des 250. Gedenktages seiner Ankunft in Weimar viele Veranstaltungen wie Veranstaltungsbeteiligungen des Freundeskreises. Nicht weniger interessant ist darum auch Egon Freitags Beitrag über „Wielands Verhältnis zur bürgerlichen Gesellschaft“.

Alle zwei Jahre gibt der Freundeskreis dieses Heft seit 1992 heraus, der vorliegende Band ist mit seinen 392 Seiten der mit Abstand umfangreichste. Wie Dieter Höhnl informiert, ist die in einer Auflage von 700 Exemplaren herausgegebene Neuerscheinung in erster Linie für seine rund 400 Mitglieder bestimmt. Doch wird diese auch in der Hoffmann’schen Buchhandlung und in der Eckermann Buchhandlung zu erwerben sein.

Goethe-Zeichnungen zurückgekehrt

Der vorliegende Band beinhaltet Vorträge namhafter Persönlichkeiten, die 2020/2021 in wissenschaftlichen oder populärwissenschaftlichen Beiträgen aktuelle Forschungsergebnisse präsentierten. Auch wenn die Corona-Pandemie das kulturelle Leben lähmte, konnten nach Angaben von Dieter Höhnl alle Vorträge nachgeholt werden. In ihrem Vorwort hebt Annette Ludwig, Direktorin der Museen der Klassik Stiftung Weimar, die verlässliche Unterstützung der Dichterhäuser, insbesondere des Goethehauses durch den Freundeskreis heraus. Sie erinnert daran, dass jüngst mit Mitteln aus dem Freundeskreis zwei aus Goethes Sammlung stammende Zeichnungen angekauft und 190 Jahre nach Goethes Tod zurückgeführt werden konnten.

Insgesamt elf Autorinnen und Autoren konnten für die aktuelle Ausgabe der Pforte gewonnen werden. So bereichert Volker Wahl, bis zu seiner Pensionierung Direktor des Thüringischen Hauptstaatsarchivs in Weimar, die Publikation mit zwei Beiträgen. In einem davon geht er mit dem profunden Wissen des erfahrenen Archivars falschen Behauptungen über Hans Wahl in den Dokumentenbänden „Das Gvethemuseum“ und „Das Goethehaus“ von Paul Kahl und Hendrik Kalvelage ein und stellt diese richtig. Dabei kann er auch bisher nicht berücksichtigte Veröffentlichungen über Besucher im Goethehaus im April 1945 anführen.

Wenn der Freundeskreis an diesem Samstag in Weimar zu seiner Mitgliederversammlung zusammenkommt, wird an die Vereinsaktivitäten 2022 ebenso erinnert wie eine Vorschau auf 2023 gegeben.