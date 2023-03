Weimar: Umfassender Blick auf Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg

Weimar. Buchpräsentation im Goethe-Nationalmuseum am Frauenplan beleuchtet am 9. März den über viele Jahre vergessenen Fürsten.

Zum 250. Geburtstag und 200. Todestag von Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg beleuchtete die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha in einer umfassenden Sonderschau dessen Leben und Werk. Im November gab es eine Tagung zu dem außergewöhnlichen Fürsten, um den es zuvor ziemlich still war.

Im Goethe-Nationalmuseum stellt nun am Donnerstag, dem 9. März, ab 18 Uhr im Festsaal der Publizist, Opernregisseur und Dokumentarfilmer Olaf Brühl sein umfangreiches Recherche-Buch „Traum und Courage des Herzogs von Gotha. Eine Spurensuche“ (Weimar 2022) über den bis heute unbeachteten, verzerrt oder mit Vorurteilen beschriebenen Regenten von Sachsen-Gotha und Altenburg vor. Dieser hatte in einer entscheidenden Phase der europäischen Geschichte um 1800 als Nachbar Weimars dank seiner treuen Anhängerschaft zu Napoleon die Augen auf sich gezogen und wurde dann geächtet. „August von Gotha vermag nicht zuletzt durch seine Friedensliebe und einen bewusst antipatriarchalen ,Feminismus’ noch immer zu provozieren“, stimmte der Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums als Veranstalter auf die Buchpräsentation ein. Der Besuch der Veranstaltung am Weimarer Frauenplan ist den Angaben zufolge kostenfrei.