Weimar und Daasdorf am Berge feiern Reformationstag

Weimar. Der Reformationstag ist einer der wichtigsten Feiertage für Protestanten. Dazu waren zwei Gottesdienste in Weimar vorgesehen.

Einer der wichtigsten Feiertage für Protestanten, der Reformationstag wurde am Dienstag begangen. Seine Wurzeln hat dieser im Jahre 1517, als Martin Luther mit seinen Thesen die Spaltung der Kirche eingeleitet hatte. Im Kirchenkreis Weimar war in der Stadtkirche St. Peter und Paul ein zentraler Kantatengottesdienst angekündigt sowie eine Predigt von Superintendent Henrich Herbst. Auch in Daasdorf am Berge wurde des Reformationstages gedacht, gemeinschaftlich mit einem Familiengottesdienst in der Dorfkirche.