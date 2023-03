Weimar: Vergängliche Blütenpracht trifft in der Orangerie auf Kunst aus Stein

Weimar. Ausstellung „Kamelie&Skulptur“ stellt bis 26. März Arbeiten des Kranichfelder Bildhauers Stefan Böhm in der Orangerie Belvedere ins Zentrum.

In der Ausstellungsreihe „Kamelie& Skulptur“ präsentieren die Klassik-Stiftung und die Galerie Profil in diesem Jahr zur Blütenpracht in der Orangerie Belvedere Steinskulpturen von Stefan Böhm. Der in Kranichfeld lebende Bildhauer, 1975 in Weimar geboren, ist ausgebildeter Steinmetz und Steinbildhauer, seit 2007 Meister seines Fachs und seitdem freischaffend tätig. Seit 2020 ist er Mitglied im Verband Bildender Künstler Thüringen. In der Ausstellung stehen sich nun bis 26. März – geöffnet samstags und sonntags 10 bis 17 Uhr – lang andauernde Formungsprozesse der Steine und relativ kurzlebige Pflanzenwachstumsprozesse in einer ihrer schönsten Erscheinungsformen gegenüber.