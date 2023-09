Weimar: Vom Heim-Atelier in die Kunsthalle

Weimar. Kulturdirektion Weimar und Verband Bildender Künstler laden am 16. September zum Ateliertag.

Künstlerinnen und Künstler in ihrem Arbeitsumfeld erleben, mit ihnen ins Gespräch kommen oder einfach einen Blick hinter die Kulissen werfen, dazu lädt Weimars 27. Tag des offenen Ateliers am Samstag, 16. September, von 11 bis 18 Uhr ein. Der Ateliertag bietet Kunstliebhabern nicht nur die Möglichkeit, Kunst am Ort ihres Entstehens kennenzulernen, sondern auch Gelegenheit, das eine oder andere Kunstwerk zu erwerben.

Über die ganze Stadt verteilt präsentieren an 42 Aktionsorten nahezu 100 Künstler ihre Werke. Erstmals wird auch die Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ zum temporären Atelier für Kreative, die ihren Arbeitsraum sonst im häuslichen Umfeld eingerichtet haben. So werden Ute Hermann-Venus, Richard Hartmann sowie Marc und Oda Illing ihre Bildwerke in der Kunsthalle vorstellen. Ihre Präsentation wird bis 15. Oktober zu sehen sein. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist der Maler Vollrath Hopp in der Gunta-Stölzl-Straße 1, dessen vielbeachtete Ausstellung kurz zuvor in der Kunsthalle gezeigt wurde.

Kunst im Garten an der Max-Reger-Straße

Auch die Künstlergemeinschaft der Atelieretage (Erfurter Str. 33 a) mit Josephine Prko, Laura Adler, Julian Herstatt, Thai Tai Pham, Ivana Buhl und Larissa Lorenz ist mit Malerei, Druckgrafik und Klangperformance erstmals vertreten, ebenso Carmen Büchner mit Malerei und Film (Lisztstr. 31) und Iris Trostel Santander, Jan Hosemann und Matthias Hofmann, die ihre Kunst im Garten (Max-Reger-Str. 13) zeigen.

Um 12 Uhr lädt das Lösungslabor in die WerkBank Weimar (Schubertstr. 10) zum Graffiti-Workshop ein. Material wird gestellt, bequeme Kleidung ist mitzubringen. Um 14 Uhr schließt sich die Eröffnung der Ausstellung „TYPO experimentale 2.0“ an. Präsentiert werden Texte, die von Mitgliedern und Freunden des Vereins in einem Workshop in der Pavillon-Presse verfasst wurden.

Über aktuelle Werke informieren auch die Künstler des städtischen Atelierhauses (Karl-Haußknecht-Str. 21) Omneya Khalil (Malerei), Roger Bonnard (Malerei), Walter Sachs (Malerei, Skulptur), Wolf Bertram Becker (Malerei), Martin Max (Holzschnitt, Malerei), Peter Vent (Malerei), Khaled Arfeh (Malerei und Plastik) sowie die iranische Gastkünstlerin und ACC-Stipendiatin Raoofeh Rostami. Wenige Hauseingänge entfernt (Haußknechtstr. 15) präsentiert Anne Feuchter-Schawelka Assemblagen aus Holz.

An der Falkenburg (Hausnummer 1) freut sich Gabriele Nolde mit Malerei, Grafik und Papierobjekten auf Besucher. Barbara Wuttke-Jährling (Hausnummer 3) lädt zu Textilkunst und Malerei ein. Skulpturen im Garten und Malerei im Atelier stellt Karl Heinz Bastian (Fröbelstr. 16, Oberweimar) vor. In der Kreativscheune Mühleninsel (Hauptstr. 19-21, Tiefurt,) hat die Schriftkünstlerin und Malerin Gudrun Illert ihr Atelier bezogen. Mehrere Kreative, darunter Joachim und Ute Becker sowie Eva-Maria König, öffnen ihre Ateliers auf Weimars ehemaligem Schlachthofgelände. Auf dem Blauen Hof in Possendorf, Am Dorfplatz 10, zeigt Michael Brehme Architekturdesign, Malerei und Objektkunst. In der Kirche erklingt 16 Uhr ein Konzert mit dem Duo „Klangzeichen“. Musikalisch umrahmt wird der Tag auch im Niedergrunstedter Atelier „Red House“ von Mathias Rößler (Waldstr. 9) um 15 Uhr mit einem Gitarrenkonzert.