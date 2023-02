Weimar: Vorbereitung für Taufe von Erwachsenen in der Osternacht

Weimar. Im Vorfeld findet am Samstag mit Weimarer Beteiligung ein Gottesdienst im Erfurter Dom statt.

Vier Erwachsene aus Weimar, Arnstadt, Erfurt und Neustadt/Orla werden in der Osternacht getauft und damit Mitglieder der katholischen Kirche. Darauf hat das Bistum Erfurt hingewiesen. Am kommenden Samstag, 25. Februar, würden sich die zwei Frauen und zwei Männer mit ihren Heimatpfarrern, Taufpaten und Familien um 18 Uhr im Erfurter Dom versammeln, um im Rahmen eines Gottesdienstes von Bischof Ulrich Neymeyr offiziell zur Taufe zugelassen zu werden. Dabei tragen sich die Taufbewerber in die Taufbücher ihrer Heimatgemeinden ein, weshalb der Gottesdienst „Feier der Einschreibung“ heiße. Mit der Teilnahme am Samstag würden die Täuflinge ihren Entschluss unterstreichen, „sich taufen zu lassen und ihr Leben an christlichen Maßstäben auszurichten“, heißt es weiter.

Hinter diesen Erwachsenen liege eine längere Vorbereitungszeit, das Katechumenat. Dabei würden sie mit dem Gemeindeleben vertraut, etwa mit den Gottesdiensten, den Feiern im Kirchenjahr und „erfahren auch Unterstützung und Begleitung durch die Gemeinde und ihre Mitglieder“.

Die Taufe selbst findet an Ostern in den Heimatgemeinden statt. Damit beauftrage der Bischof in der Einschreibungsfeier die jeweiligen Pfarrer.