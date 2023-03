Weimar: Vorprogrammierter Aufschrei am Frauenplan

Weimar. Ulrike Lorenz über die Sanierungsarbeiten an Stadtschloss und Goethehaus. Am Frauenplan rechnet sie vor allem mit Debatten über die Fahrstuhl-Frage.

Mit Stadtschloss und Goethehaus beschäftigen die Klassik-Stiftung Weimar aktuell gleich zwei millionenschwere Bauvorhaben. Die Sanierung diene dem Zweck, die Gebäude mehr als früher der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, sagte die Präsidentin der Stiftung, Ulrike Lorenz.

Als Kunstwissenschaftlerin haben Sie sich in erster Linie dem Inhaltlichen verschrieben. Nun aber sind Sie plötzlich Weimars größte Bauherrin. Ist das mehr Last oder Lust?

Die Klassik-Stiftung bewahrt herausragende Überlieferungen der deutschen Kultur, und das ist ja zunächst einmal ein immaterielles Kulturerbe, nämlich Literatur, Werke der Poesie und Philosophie. Aber im Alltag sind wir natürlich zuallererst für Bauwerke und Sammlungen verantwortlich, die in engem Zusammenhang mit der Epoche der Weimarer Klassik stehen.

Was ist da genau die enge Beziehung?

Der letzte große Brand im Schloss 1774 löste in gewissem Sinne diese Epoche erst aus. Plötzlich war das Machtzentrum nicht mehr da. Der Hof zog sich in die Sommerresidenzen zurück. Die Regierung saß im Fürstenhaus, der Adel lebte in der Stadt. Und in diesen Umbruch hinein platzte das Phänomen Goethe. Der Autor der „Leiden des jungen Werther“ war ein Jungstar. Mit dem 18-jährigen Großherzog Carl August streifte er durch die damals noch wilde Auenlandschaft der Ilm und überlegte, was hier passieren soll. Aus diesen Gedanken entstand etwas völlig Neues – nicht nur architektonisch. Schon deshalb gehören die Parks und Gebäude der Weimarer Klassik unbedingt zu unserem Stiftungsauftrag. Und kein Wunder ist, dass die größten „Exponate“ auch die meisten Investitionen und Nerven kosten.

Aktuell größte Baustelle seit 2018 ist das Stadtschloss. Liegen Sie trotz Risiken wie Inflation oder Handwerkermangel im Plan?

Im Moment noch, ja. Wir werden im April die restaurierte Schlosskapelle im Rahmen von Führungen wieder zugänglich machen. Rundherum wird in den nächsten Jahren weiter heftig gebaut. Die historischen Schauräume im Ostflügel wollen wir voraussichtlich 2026 wiedereröffnen. Im Moment macht uns der Hausschwamm große Sorgen, der ganze Holzbalken aufgefressen hat und überall ist, wo Wände geöffnet werden. Für die Sanierung der vier Flügel, die sich in unserem Eigentum befinden, stehen 150 Millionen Euro zur Verfügung. Die Risiken sind sehr hoch, dennoch müssen wir mit diesem Budget auskommen.

Wovon haben Sie sich bei der Sanierungsplanung leiten lassen?

Die Grundfrage ist für uns: Was kann ein Schloss im 21. Jahrhundert sein? Die Antwort ist klar: Es ist ein öffentlicher Ort, der dem heutigen Souverän gehört. Wir wollen den Gebäudekomplex so lebendig machen, wie nur möglich. Ausstellungsräume, Veranstaltungssaal, Bildungswerkstätten zielen auf unterschiedliche Bedürfnisse. Der Schlosshof soll durch Programm und Partnerschaften, zum Beispiel mit dem DNT, und auch als Rückzugsort für alle geöffnet werden. Kurz: Wir wollen das Schloss neben Bauhaus-Museum und Goethehaus zu einem dritten Netzwerkknoten der Klassik-Stiftung machen.

Welche der historischen Funktionen wollen Sie herausarbeiten?

Im Museumsbereich zeigen wir das Schloss als einen Ort, an dem die Epoche Goethes diskutiert und gefördert wurde. Im Ostflügel wurden unter den Argusaugen der Denkmalpflege die ältesten, noch mittelalterlichen Teile wieder freigelegt. Da ist ein völlig neuer, atemberaubender Raum entstanden. Hier werden die Besucher künftig ankommen und einen ersten Wow-Effekt erleben. Das Treppenhaus von Heinrich Gentz wird wieder in seine ursprüngliche Funktion zurückversetzt, eine wichtige Richtungsentscheidung in meiner Verantwortung. Es ist ein einzigartiges Denkmal des Frühklassizismus.

2026 sollen die Ausstellungen im Schloss wieder zugänglich sein. Parallel soll das Goethehaus schließen. Diese Ablösung ist bewusst gesetzt?

Ja, vorausgesetzt, die Sanierung des Goethehauses kann über eine Sonderinvestition gesichert werden. Grundsätzlich bestimmt der Bauzustand immer den Umfang und Zeitpunkt von Sanierungen. Das Goethehaus ist Gott sei Dank nicht baufällig. Doch Teile der Heizungsanlage und Haustechnik sind von 1913 – die müssen jetzt wirklich modernisiert werden.

Wird die Sanierung das vertraute Haus verändern?

Es werden liebgewordene Inszenierungen aus DDR-Zeiten – die eine oder andere frei erfundene Biedermeiermöblierung, die Topfpflanzen und Troddelgardinchen – verschwinden. Seit 2016 haben wir ausnahmslos alle Dokumente in einem Forschungsprojekt zur Hausgeschichte aufgearbeitet. Wir wissen mehr über die Räume als jede Generation vor uns. Die Musealisierung des Hauses hat jede Epoche in neue Richtungen vorangetrieben. So ist das Goethehaus zu einem hochkomplexen Überlieferungszusammenhang geworden, den wir kenntlich und bewusst machen wollen.

Also Sie restaurieren nicht zurück zu Goethe, sondern zeigen bewusst auch die Veränderungen im Haus.

Das begann ja schon in der 50-jährigen Nutzung durch Goethe selbst. Er hat das Haus ständig verändert, seinen vielfältigen Interessen angepasst. Das wollen wir zuallererst zeigen. Für viele Räume haben wir sehr detaillierte Informationen, für andere weniger. Hier können wir an die Museumszeit ab 1885 erinnern. Der Direktor schlug sein Büro im sogenannten kleinen Esszimmer auf. In anderen Räumen sind wir noch freier, weil wir so gut wie nichts über ihre frühere Funktion wissen.

Abseits aller Debatten um Troddelgardinchen: Erwarten sie Widerstände Ihres Publikums?

Ja, wir rechnen mit einer kritischen Begleitung. Allein schon unsere Verantwortung, eine weitgehende Barrierefreiheit herzustellen, muss Debatten hervorrufen. Offen ist, ob wir es dem Denkmal zumuten, einen Aufzug bis zu Goethes Arbeitsbereich einzubauen, selbst wenn er vom klügsten Architekten geplant wird. Tun wir es, um allen Menschen Zugang zu ermöglichen, oder lassen wir es bleiben, um das Denkmal zu schonen – beides wird einen Aufschrei erzeugen. Und das ist nur ein Beispiel. Aber generell gilt natürlich auch: Es kann einem Museum von nationaler und internationaler Bedeutung ja nichts Besseres passieren, als gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Denn nur so halten wir Goethe lebendig. edp