Weimar: Vortrag über eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen in Thüringen

Weimar. Funkenburg bei Westgreußen besticht durch umfangreiche Baubefunde, die im Museum für Ur- und Frühgeschichte in Weimar am 23. Mai vorgestellt werden.

Unter dem Titel „Die Funkenburg bei Westgreußen – Die Besiedlung in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und frühen Kaiserzeit“ können Interessierte am Dienstag, 23. Mai, ab 19.30 Uhr im Vortragssaal des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der vergangenen 50 Jahre in Thüringen kennenlernen. Die befestigte Siedlung gehört zu den wenigen großflächig und systematisch untersuchten Plätzen jener Zeit im nördlichen Mittelgebirgsraum. Die Ausgrabungen auf 2,5 Hektar erbrachten reiches Fundmaterial und umfangreiche Baubefunde. Dazu zählen Grubenhäuser, ebenerdige Gebäude, Vorratsgruben, Öfen und Grabenstrukturen. Sie zeugen von vier Besiedlungsphasen und davon, wie sich Aussehen, Struktur und Funktion der Burg wandelten.

Robert Knechtel hat die Ausgrabungen und das Material von der Funkenburg umfassend aufgearbeitet. Er präsentiert seine 2022 erschienene Publikation, die zum Vorzugspreis von 65 Euro (statt regulär 84 Euro) angeboten wird.