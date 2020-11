Weimar: Wandertipps aus dem Museum

Der Original-Fundort in Ehringsdorf (hier bei einer Veranstaltung im Oktober) ist ein Ziel der Wandertipps des Museum für Ur- und Frühgeschichte.

Weimar. Das Museum für Ur- und Frühgeschichte in Weimar schickt Interessierte auf ständig neue Touren zu Besonderheiten in Thüringen.

Wegen der coronabedingten Schließung hat sich das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens etwas ausgedacht: archäologische Wandertipps. Es hat Kollegen aus der Bodendenkmalpflege um Tipps für attraktive archäologische Wanderungen in Thüringen gebeten – in der Regel mit einem engen Bezug zu Ausstellungsstücken im Museum.

Die Ziele sind etwa Original-Fundorte, sichtbare Bodendenkmale oder naturräumliche Besonderheiten am Wegesrand. Ziel sei, so noch größeres Interesse an Archäologie und Geschichte zu entfachen. Die ersten Wanderungen führen unter anderem nach Ehringsdorf und über den Ettersberg.

http://alt-thueringen.de/museum/angebote-und-themen/archaeologische-wandertipps/