Weimar: Weißer Ring befürchtet Zunahme von häuslicher Gewalt über die Feiertage

Weimar Wer in Weimar und Weimarer Land Hilfe benötigt, kann sich an die Hilfsorganisation wenden.

Häusliche Gewalt ist nach wie vor ein Tabu-Thema, dem jedoch viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden müsste. Zumindest spiegeln das die steigenden Zahlen wider. Aus dem bundesweiten Lagebild „Häusliche Gewalt“ geht hervor, dass im vergangenen Jahr mehr als 240.000 Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet wurden und rund 70 Prozent der Opfer Frauen waren. Auch in Thüringen sind die Zahlen hoch und auch Weimar stellt keine Ausnahme dar. In Thüringen waren im vergangenen Jahr rund 3800 Menschen von häuslicher Gewalt betroffen, was einen Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Einer der Schutzräume für Opfer häuslicher Gewalt ist das Frauenzentrum Weimar. In dem Frauenhaus stehen insgesamt 13 Schutzplätze für Frauen und Kinder zur Verfügung, von denen aktuell acht belegt sind. Allein im vergangenen Jahr wurden insgesamt 246 Fälle bearbeitet, von denen über 150 Fälle unter häusliche Gewalt fielen. Im Gegensatz dazu sind die Zahlen in diesem Jahr leicht gesunken auf insgesamt 190 Fälle, davon über 60 Prozent häusliche Gewalt, teilte das Frauenzentrum Weimar mit. Auch Männer melden sich vereinzelt beim Frauenhaus, diese werden jedoch an die Männerberatung Projekt A4 im Jena vermittelt.

Eine weitere wichtige Anlaufstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt in Weimar und im Weimarer Land ist der Weiße Ring, die größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität in Deutschland. Der Verein hilft Personen, die von Straftaten betroffen sind. Darunter fällt häusliche Gewalt ebenso wie beispielsweise Cybermobbing oder Stalking. Unterstützt werden Betroffene unter anderem durch persönlicher Betreuung, aber auch finanziell. Auch die Prävention von Kriminalität ist eines der Kernthemen des Vereins, beispielsweise durch Aufklärung über Telefonbetrug oder Schutz vor Einbrüchen.

In der Stadt fehlt es an Straßenbeleuchtung

Cora Post, die Leiterin der Außenstelle Weimar/Weimarer Land, informiert Anfang der Woche auf dem Markt: „Opfer von Straftaten können sich bei uns über das Opfer-Telefon melden. Die Personen werden dann an mich weitergeleitet und ich höre mir an, worum es geht. Ich kann dann entscheiden, wie dringend die Situation ist, ob ich mich persönlich dem Fall annehme oder die Person an einen ehrenamtlichen Mitarbeiter weiterleiten sollte“, sagt sie.

Besonders die Zahlen in den Bereichen Stalking und versuchter Totschlag seien in den vergangenen Jahren nach oben gegangen. „Auch häusliche Gewalt ist ein Dauerbrenner in Weimar und Umgebung und ich befürchte, dass diese Zahlen auch während Weihnachten und Silvester nochmal ansteigen werden“, so Cora Post weiter. Gerade Stalking-Fälle ereignen sich vermehrt in der Öffentlichkeit, teilweise gefördert durch fehlende präventive Infrastruktur. „Es fehlt an Straßenbeleuchtung in Weimar. Teilweise sind die Straßen gar nicht beleuchtet, sodass man da vor allem als Frau abends nicht langgehen möchte. Wir brauchen auch mehr Parkplätze in der Innenstadt, um Übergriffe zu verringern, wenn jemand abends zu seinem Auto laufen muss, das aber weiter entfernt steht“, schlägt Cora Post als Maßnahmen für die Kriminalitätsprävention in Weimar vor und appelliert an die Stadt für mehr Schutz vor öffentlichen Übergriffen.

Opfer-Telefon des Weißen Rings, Außenstelle Weimar: 0173/4188243