Weimar: Weitere Einschränkungen für Kirchen

Weimar. Evangelische Gemeinde beendet Adventssingen und Musikreihe in Stadtkirche. Herz Jesu weitet zu Weihnachten Reservierungen aus

Weimars evangelische Kirchengemeinde setzt die nächste Zäsur in der Adventszeit. Sie hat das tägliche gemeinsame Adventsliedersingen auf dem Herderplatz vor der Stadtkirche beendet. Die musikalische Einstimmung auf das Weihnachtsfest lockte immer mehr Menschen an – angesichts steigender Infektionszahlen in Weimar und den neuen Lockdown-Plänen der Landesregierung ein zu großes Risiko. Ebenso verzichten muss die Gemeinde auf die sonntägliche Reihe „Geistliches Wort und Musik“ um 17 Uhr. Weiter stattfinden können die Sonntagsgottesdienste und die Vesper samstags 17 Uhr.