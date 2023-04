Weimar: Wetterfeste Putzteufel räumen in Gaberndorf auf

Gaberndorf. Im Dauerregen beteiligen sich rund 60 Ortsteilräte, Vereinsmitglieder und weitere Bürger am Frühjahrsputz.

Bei schönem Wetter kann jeder den Frühjahrsputz in Angriff nehmen, dachten sich am Samstag die wetterfesten Gaberndorfer. Denn trotz des Dauerregens hat der Ortsteilrat Gaberndorf seinen jährlichen Frühjahrsputz durchgezogen. Gemeinsam mit dem Traditionsverein „Amicitia Gaberndorf“, dem Fußballverein SV Gaberndorf und engagierten Einwohnern „haben wir wieder Straßen, Wege, Gräben, Fußballplatz, Haltestellen und das Gemeindehaus von Unrat befreit“, berichtete im Anschluss zufrieden Ortsteilbürgermeister Thomas Steiner (parteilos). Tatkräftig unterstützt wurden die Gaberndorfer – wie an den Wochenenden zuvor bereits andere Weimarer Ortsteile – von Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Trotz des schlechten Wetters waren rund 60 Menschen am Frühjahrsputz in Gaberndorf beteiligt. Zumindest den Ausklang erlebten sie von oben trocken: Die Bratwurst sowie Getränke gab es unterm Pavillon-Dach. „Der Ortsteilrat dankt allen Beteiligten, den Vereinen und dem Oberbürgermeister für die tolle Unterstützung, um wieder zu einem sauberen Ortsteil beigetragen zu haben“, betonte Thomas Steiner abschließend.