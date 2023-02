Weimar: Wieder mehr freie Fahrt auf Straßen und Wegen

Weimar. Nadelöhr auf der Ebertstraße beendet. Bau am Bummi-Kindergarten und in der Ossietzkystraße fast fertiggestellt. Wo es wie voran geht:

Zahlreiche Baustellen in Weimar sind (fast) beendet. Darüber hat das Tiefbauamt informiert.

Aufatmen am Nadelöhr auf der Ebertstraße: Nach dem Wiedereinbau der Verkehrsinsel konnte die halbseitige Sperrung im Bereich der Einmündung zur Meyerstraße aufgehoben werden. Die Restleistungen am südlichen Gehweg in der Ossietzkystraße zwischen Gläser- und Schlachthofstraße wurden ebenso beendet. Wenn die Witterung es zulässt, soll in der kommenden Woche noch der notwendige Fugenverguss erfolgen. Bis dahin bleibe die jetzige Verkehrsführung mit der Einbahnstraßenregelung zwischen Schlachthof- und Gläserstraße erhalten. Die Freigabe für den Verkehr sei spätestens am Freitag, 24. Februar, vorgesehen.

Zum Feierabend am Freitag sollten nach Angaben des Tiefbauamtes die Bauleute zudem den ersten Abschnitt für die Sanierung der Ettersburger Straße beendet haben, sodass die Freigabe erfolgt sei. Am oberen Stadtring zwischen Florian-Geyer und Thälmannstraße waren Restarbeiten am südlichen und nördlichen Gehweg ausgeführt sowie die Fahrbahnmarkierung aufgebracht worden.

Und nicht zuletzt konnte zum Ende der Woche der grundhafte Ausbau der Verkehrsflächen im Umfeld des Kindergartens Bummi in Weimar Nord zu einem Großteil abgeschlossen werden. Bis Freitag sei der Weg zum Kindergarten von der Bonhoefferstraße aus und der östlich anschließende Gehweg an der Allstedter Straße fertiggestellt und für den öffentlichen Verkehr freigegeben worden.

Weil aber noch Restarbeiten notwendig seien, gebe es nunmehr zwischen den fertiggestellten Abschnitten einen provisorischen Gehweg, sodass wieder eine durchgängige Verbindung zwischen Bonhoeffer- und Allstedter Straße vorhanden sei. Je nach Wetterlage werde die Gesamtmaßnahme mit dem Einbau der Asphaltbefestigung in der Woche ab dem 13. März vollendet.