Weimar: Zehnter Wunschzettelbaum des Lions-Clubs im Atrium

Insgesamt 49 Geschenke vom Wunschzettelbaum im Atrium konnte der Lions-Club Weimar am 19. Dezember 2019 an die Tafel Plus übergeben.

Weimar. Interessierte können ab Montag die Zettel abnehmen und 50 Kindern zu Weihnachten einen Herzenswunsch erfüllen.

Das Aufstellen des Wunschzettelbaumes im Atrium hat schon eine gewisse Tradition. Gemeinsam mit dem Centermanagement, der Weimarer Tafel und der Atrium-Apotheke organisiert der Weimarer Lions-Club bereits den zehnten Wunschzettelbaum, der am 21. November am Haupteingang zur Friedensstraße hin aufgestellt wird.

Von der Weimarer Tafel Plus wurden 50 Kinder ausgewählt, die einen Wunsch malen und beschreiben durften. Diese Kinderwünsche werden am 21. November an den Tannenbaum gehängt. Die Wunschzettel sind anonym. Besucher und Kunden im Atrium haben die Lions darum gebeten, diese Wunschzettel abzunehmen und die gemalten oder aufgeschriebenen Wunschgeschenke der Kinder bis zum 12. Dezember unverpackt in der Atrium-Apotheke abzugeben.

Während der Weihnachtsfeier der Lions werden diese liebevoll verpackt und anschließend an die Weimarer Tafel übergeben. Die an der Aktion beteiligten Kinder werden bei der Weihnachtsfeier der Weimarer Tafel ihr Geschenk in Empfang nehmen. „Damit machen sich die großzügigen Spender eine große Weihnachtsfreude, und den Beschenkten wird ein Wunsch erfüllt, den sie aufgrund der finanziellen Verhältnisse der Familie nicht erhalten hätten“, betonten die Lions. Sie hoffen natürlich, dass auch in diesem Jahr kein Wunschzettel am Baum hängenbleibt.