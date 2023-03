Weimar: Zufahrt zum Schloss Belvedere bald wieder dicht

Weimar. Für rund vier Wochen gilt zwischen Stadt und Schloss wieder eine weiträumige Umleitung. Das sollten Kraftfahrer wissen:

Wieder Betrieb herrscht nach der Winterpause ab dem kommenden Montag auf der Großbaustelle im Bereich von Schloss Belvedere. Für die Erledigung der Restarbeiten am ersten Bauabschnitt für die neue Trennkanalisation von Neu-Ehringsdorf muss laut Stadtverwaltung die Belvederer Allee erneut zwischen der Gabelung zum Schloss und dem Abzweig Neu-Ehringsdorf voll gesperrt werden.

Davon betroffen ist vom 27. März bis voraussichtlich zum 28. April auch die Linie 1 der Weimarer Stadtwirtschaft. Ab der Haltestelle Hainfels verkehrt für die Schüler und Studenten von Belvedere ein Pendelverkehr mit kleinen Bussen. Die Fahrpläne hierfür seien an den Haltestellen Hainfels und Belvedere zu finden.

Parkbesucher sollen zu Fuß ab Haltestelle Hainfels gehen

Die Umleitung für den Individualverkehr, der beispielsweise den Schloss-Parkplatz zum Ziel hat, führt über Possendorf und ist ausgeschildert. Parkbesuchern, die per Bus anreisen, hat die Klassik-Stiftung empfohlen, die Linie 1 bis zur Haltestelle Hainfels zu nutzen und den Rest des Wegs zu Fuß zu gehen.

Die Stadtwirtschaft wiederum muss für rund vier Wochen die Linie 1 umleiten. Die Busse verkehren den Angaben des Unternehmens zufolge ab der Haltestelle Hainfels direkt nach Ehringsdorf. Die Haltestellen An der Trift, Neu-Ehringsdorf und Belvedere werden nicht angefahren. Aktuelle Informationen würden Fahrgäste zusätzlich durch Bekanntmachungen an den Haltestellen, im Kundenzentrum der Stadtwirtschaft am Goetheplatz sowie im Internet unter www.sw-weimar.de/verkehr erhalten.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wandert die Baustelle auf die kleine Anliegerstraße in Neu-Ehringsdorf weiter. Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr mit größeren Behinderungen des Straßenverkehrs im Bereich von Schloss Belvedere zu rechnen.