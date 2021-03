Weimarer Alumnus wird GMD in Ulm

Weimar. Die „Weimarer Dirigentenschmiede“ an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“verzeichnet einen weitere Erfolg.

Felix Bender, Absolvent der „Weimarer Dirigentenschmiede“, wird neuer Generalmusikdirektor (GMD) des Theaters und der Stadt Ulm. Der in Halle an der Saale geborene 34-Jährige hatte bis 2011 an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar in der Dirigierklasse von Gunter Kahlert, Nicolás Pasquet und Anthony Bramall studiert. Er tritt sein Amt als in der Nachfolge von GMD Timo Handschuh mit Beginn der nächsten Spielzeit an.