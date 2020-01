Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Autohaus Schinner empfängt Chef von Opel

Weimar. Michael Lohscheller, Geschäftsführer der Opel Automobile GmbH und Vorstandsmitglied der französischen Opel-Mutter „Groupe PSA“ besuchte am Mittwoch das Weimarer Autohaus Schinner. Der Opel-Chef verschaffte sich ein Bild von den Vorbereitungen zur Markteinführung des neuen Kompakt-SUV „Grandland X Plugin Hybrid“, die in Weimar anlässlich des traditionellen Angrillens am 18. Januar an der Erfurter Straße ansteht.

„Herzlichen Dank an Mathias Schinner und sein Team für den sehr guten Austausch. Mit unserer Modelloffensive und den neuen elektrifizierten Fahrzeugen wird 2020 ein wirklich spannendes Jahr. Das Angrillen ist die beste Chance, sich davon persönlich zu überzeugen“, sagte Lohscheller nach dem Treffen.„Ich habe mich sehr über den Besuch gefreut, vor allem über das sehr große Interesse von Herrn Lohscheller ungefiltert zu erfahren, welche Rahmenbedingungen wir als Händler benötigen, um auch zukünftig die Bedürfnisse unserer Kunden optimal erfüllen zu können“, erwiderte Mathias Schinner. Zum Angrillen öffnet Schinner seine Autohäuser in Weimar und Jena am 18. Januar jeweils um 10 Uhr.