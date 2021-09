Weimarer Azurit in Schöndorf freut sich über Jahrgangsbeste bei Ausbildung

Weimar. Die Vietnamesin Thi Anh Tuyet Vu kam 2018 nach Weimar und ist jetzt anerkannte Fachpflegekraft.

Die Textzeile „Das ist ein harter Weg…“ der Düsseldorfer Punkband „Broilers“ dürfte in Vietnam wahrscheinlich nicht bekannt sein, sonst hätten die vietnamesischen Auszubildenden der Azurit-Gruppe wahrscheinlich mitgesungen. Im März 2018 kamen 28 von ihnen nach Deutschland, mit wenig Gepäck dafür umso mehr mit Mut und Selbstvertrauen, die neuen Herausforderungen zu meistern.

Es galt für sie nicht nur, die Kenntnisse der deutschen Sprache zu festigen und zu verbessern, auch die deutsche Bürokratie zeigte sich am Anfang „in ganzer Pracht“. Doch mithilfe Grone-Gesundheitsakademie und mehrerer Azurit-Seniorenheime wurden Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Gemeinsam hatten sie ein Projekt ins Leben gerufen, um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken und die bestehende Lücke mit ausländischen Mitarbeitern zu füllen. Das Azurit-Seniorenzentrum Schillerhöhe in Schöndorf hatte Van Dinh Nguyen und sein Landsfrauen Thi Anh Tuyet Vu und Thi Thuy Linh Phuong als Auszubildende in ihren Reihen aufgenommen.

Drei Jahre dauerte die Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann und es machte den anderen Mitarbeitern Spaß, die Entwicklung der jungen Vietnamesen mitzuerleben. Nun ist es geschafft. Alle haben ihre Prüfung mit guten Leistungen bestanden. Besonders hervorzuheben ist allerdings hier Thi Anh Tuyet Vu, die als Jahrgangsbeste in der Grone-Gesundheitsakademie ihren Abschluss absolvierte.

Einen ganz anderen Weg ging Ares Teichmann. Mit 16 kam er als FSJler in die Schillerhöhe. Die Arbeit mit Senioren hat ihm so gut gefallen, dass er ebenfalls eine dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann absolvierte. Auch Ares Teichmann legte seine Prüfung mit guten Leistungen ab und ist voller Stolz über seinen Abschluss. Die Mitarbeiter der Schillerhöhe haben ihren neuen „Profis“ gratuliert. „Natürlich freuen wir uns auf ebensolche tollen Leistungen bei unseren neuen Auszubildenden, die in diesem Jahr beginnen.“