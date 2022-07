Weimarer Bayer-Mitarbeiter im sozialen Einsatz

Weimar. Weimar Pharmafirma stellt 20 Kolleginnen und Kollegen bezahlt für soziale Projekte frei.

Tausende Weimarer engagieren sich in Vereinen und oder privat für soziale Zwecke. Das Pharma-Unternehmen Bayer Weimar hat seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erneut die Gelegenheit gegeben, während ihrer Arbeitszeit in sozialen Einrichtungen tätig zu sein.

Nach einem Aufruf im Unternehmen, wurden aus der Belegschaft Vorschläge dafür bei der Geschäftsleitung eingereicht. Bewilligt wurden jene Ideen, die eine einzige Bedingung erfüllen mussten: Die Einsätze sollten sozialen Zielen dienen. Für vier Stunden wurden die Mitarbeiter dabei bezahlt von der Arbeit freigestellt. 22 Frauen und Männer waren dem Aufruf gefolgt.

So erhielt die Weimarer Tafel von zwölf Bayer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwischen 8 und 13 Uhr tatkräftige Unterstützung. Sie trennten gutes Obst und Gemüse vom schlechtem und bereiteten es für die Ausgabe am Nachmittag vor. Hier gehörte auch Thomas Schubert, der Geschäftsführer der Bayer Weimar GmbH und Co. KG, zum motivierten Team. Bei der Tafel war diese Hilfe hochwillkommen.

Mitarbeiter von Bayer Weimar befreien das Gelände der ehemaligen Viehauktionshalle von Unrat. Foto: Marianne Mendel

„Der Einsatz für eine gute Sache hat allen viel Spaß gemacht. Es ist großartig, dass viele Kolleginnen und Kollegen von Bayer Weimar sich bei dieser Gelegenheit sozial engagieren und wir diesen Einsatz seitens des Unternehmens unterstützen können“, sagte Thomas Schubert nach dem Arbeitseinsatz.

Das Gelände rund um die ehemalige Viehauktionshalle wurde durch sechs freiwillige Helfer von Unrat befreit. Diese Idee war in einem Gespräch mit dem Ortsteilbürgermeister von Weimar Nord entstanden.

Derweil las eine Bayer-Mitarbeiterin den Mädchen und Jungen des Kindergartens „Anne Frank“ an der Rosenthalstraße Geschichten vor. Diese Idee wurde bereits 2020 zum Tag der guten Tat von Bayer Weimar unterstützt und kam bei den Kindern so gut an, dass sie nun auch im Jahr 2022 wiederholt wurde.

Einen weiteren Einsatz gab es nach Angaben des Unternehmens in einem Kindergarten in Jena. In der Kinderbude Jena halfen zwei Bayer-Mitarbeiter den Erziehern bei anfallenden Aufräumarbeiten in dem Kindergarten. Aber auch die Feuerwehr Apolda habe sich über Unterstützung gefreut. Bei der Überprüfung und Wartung von Ausrüstung habe eine Bayer-Mitarbeiterin tatkräftig mit zugepackt.

Die Firma Bayer Weimar machte nach dem Tag deutlich, dass sie künftig nicht nur mit Spenden, sondern auch mit sozialem Einsatz die Region um und in Weimar unterstützen will. Deshalb werde man den Mitarbeitern weiterhin Tage der guten Tat anbieten.