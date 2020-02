Weimar. Als einziges Weimarer Team messen sich die „Urban!cs“ am Samstag beim größten ostdeutschen Hip-Hop-Tanzturnier in Dresden.

Weimarer bei größtem ostdeutschen Hip-Hop-Turnier

Die Weimarer Tanzgruppe „ Urban!cs“ vom „Urbanic Dance Studio“ vertritt am Samstag, 8. Februar, die Farben der Kulturstadt bei der 20. Auflage des „DDP-Cups“ in der Messe Dresden. Mit über 1000 erwarteten Tänzerinnen und Tänzern gilt der Cup als größter Tanzwettbewerb Ostdeutschlands in den Kategorien Hip Hop und Showdance. Unter den 64 Gruppen aus Deutschland und Lettland, die dort antreten, sind die „Urban!cs“ die einzigen aus Weimar und Umgebung. Mit neun weiteren Teams messen sie sich im Turnier der „Hip Hop Teens“.

Das „Urbanic Dance Studio“ wurde 2018 von Andjelo Stankovic gegründet. Ursprünglich war sein Plan, eine Tanzschule für Hip Hop zu entwickeln. Diese Idee ließ sich nicht realisieren. Dafür baute er eine reine Wettkampfgruppe auf, die heute aus 15 jungen Weimarerinnen und Erfurterinnen im Alter von 10 und 17 Jahren besteht. Jeweils samstags trainieren sie im Fitness-Studio „POM“ an der Sackpfeife. Elf der Mädchen treten am Wochenende in Dresden an.

Bereits im vergangenen Jahr ließen die „ Urban!cs“ aufhorchen als sie im Rahmen des Rudolstädter Altstadtfestes in der Kategorie „Teens“ den ersten Platz des Tanzwettbewerbs „Thüringer Löwe“ gewannen. Seinerzeit konnten sich die Weimarerinnen gegen elf weitere Gruppen aus dem Freistaat durchsetzen. Nun wartet unter anderem Konkurrenz aus Berlin, Potsdam, Rostock. Chemnitz und Bad Kissingen.

Kurzentschlossene, die ihnen in Dresden die Daumen drücken wollen, haben leider schlechte Karten. Der „DDP-Cup“ ist bereits seit Monaten ausverkauft.