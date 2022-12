Weimarer Betriebskindergarten: Präsente für kleine Gipfelstürmer

Weimar. Kinder des Betriebskindergartens Gipfelstürmer im Weimarer Norden freuen sich über Spende und Spielsachen.

Über Weihnachtsgeschenke konnten sich Kinder des Weimarer Betriebskindergartens Gipfelstürmer am Mittwochmorgen freuen. Reinhard Böber, Geschäftsführer der Glatt Ingenieurtechnik GmbH in Weimar, hatte neben Spielsachen auch einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro mit dabei. Damit wolle der Kindergarten ein Klettergerüst im Außenbereich mitfinanzieren, erläutert Kindergarten-Leiterin Annett Radecker. „Unsere Großen wünschen sich das“, sagt sie. Aufgestellt werden soll das Spielgerät dann im kommenden Jahr.

Zur feierlichen Übergabe hatten einige Kindergartenkinder zusammen mit Erzieherin Meike Schmidt ein kleines musikalisches Rahmenprogramm erdacht. Die Stimmung harmonisch weihnachtlich. „Wir sind hier sehr zufrieden“, sagt eingangs Reinhard Böber. „Das ist ja auch für die arbeitenden Eltern wichtig, wenn sie wissen, dass ihre Kinder hier gut aufgehoben sind. Das kommt auch uns zugute“, so der Geschäftsführer.

Gesammelt wurde die Spende bei der 30-Jahr-Feier der Firma Glatt Ende September. „Eigentlich die 32-Jahr-Feier“, ergänzt Reinhard Böber. Coronabedingt hätte die Veranstaltung zwei Jahre nicht stattfinden können. Weiter fließe in die Spende auch der Erlös eines Kuchenverkaufs im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft mit ein. Der Betriebskindergarten Gipfelstürmer bietet Platz für 72 Kinder. Wobei die Gruppe gerade krankheitsbedingt deutlich dezimiert sei. „40 Plätze sind für Kinder aus den Betrieben, 32 für Kinder aus der Stadt“, sagt die Leiterin der 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählenden Einrichtung im Weimarer Norden. Nicht zuletzt, weil der Kindergarten lediglich drei Schließtage im Jahr aufweise, sei die Nachfrage nach Plätzen groß, sagt Annett Radecker. „Die Wartelisten sind lang.“ Vorrang hätten allerdings Kinder, deren Eltern in einer der fünf Firmen mitwirken, der Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Glatt Ingenieurtechnik GmbH, IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH, Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH und dem twsd – Trägerwerk Soziale Dienste.

Der Kindergarten selbst sei vor drei Jahren gebaut worden, weist auch daher ein modernes Design auf. „Wir hatten dann ein halbes Jahr offen“, blickt die Kindergarten-Leiterin zurück. Dann kam Corona. Mittlerweile laufe aber der Betrieb seit einem Jahr – im Grunde Non Stop – von 6 Uhr bis 18 Uhr. Ein Konzept, das vor allem arbeitstätigen Eltern entgegenkommen würde. „Wer morgens vielleicht auch noch eine Anfahrtszeit zur Arbeit hat, dem reichen die Öffnungszeiten anderer Kindergärten oft nicht aus“, gibt Annett Radecker zu bedenken.