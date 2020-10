Weimarer Bibliotheksunterstützer sind Freundeskreis 2020

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek und der Freundeskreis Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek freuen sich über die Auszeichnung als „Freundeskreis des Jahres 2020“ durch den Bundesverband der deutschen Bibliotheks-Freundeskreise. Der Preis wird in diesem Jahr zum sechsten Mal verliehen und soll die Arbeit der weit mehr als 400 Bibliotheks-Freundeskreise in Deutschland würdigen. Die Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek (GAAB) teilt sich den ersten Preis mit den Freunden der Stadtbücherei Augsburg. Die Jury-Sitzung stand aus Weimarer Sicht unter einem glücklichen Stern: Sie fand am 24. Oktober und damit am Geburtstag der Namenspatronin Anna Amalia statt.

In der Begründung der Jury heißt es: „Die 2003 gegründete Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek ... hat … nach dem Brand der Bibliothek (September 2004) die Brandfolge-Projekte beispielhaft unterstützt, Netzwerke von Förderern geknüpft, mit zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Initiativen hohe Spendensummen gesammelt und die Rettung sowie den Wiederaufbau der Sammlungen sowie des Sammlungsraums unterstützt.“

Gewürdigt werden in der Begründung zur Preisvergabe zudem die vielen anspruchsvollen Veranstaltungen sowie die Initiativen, mit denen der Verein ein junges Publikum an die Bibliothek zu binden sucht. Auch die gelungene Kommunikation nach außen und innen wird gelobt, etwa die Zeitschrift „SupraLibros“, die Verein und Bibliothek gemeinsam herausgeben. Herausgehoben hat die Jury überdies: Der Freundeskreis „beeindruckt mit einer stolzen Mitgliederzahl“ von weit mehr als 400.