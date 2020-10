Weimarer Bildungszentrum modernisiert für KFZ und Holz

Mit rund 315.000 Euro beteiligt sich das Land an der Modernisierung der Technik des Handwerks-Bildungszentrums (BHZ) Weimar. Konkret profitieren von der Gesamtinvestition in Höhe von etwa 450.000 Euro die Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Holz und KFZ. Zur Freude der Kreishandwerkerschaft überbrachte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee den Bescheid Montag am Rödchenweg. Er sieht das Geld auch als ein Beitrag, die KFZ-Branche fit für die neue E-Zukunft zu machen.

Holzwerkstatt wird moderner, leiser uns sicherer

Tiefensee und unter anderem Oberbürgermeister Peter Kleine konnten beim Rundgang erfahren, wofür das Geld verwendet wird. Ausbildungsleiter Andreas Warmt erläuterte in der Holzwerkstatt, dass die 30 Jahre alten Geräte in die Jahre gekommen sind. Heutzutage komme die Technik beispielsweise nicht mehr ohne Touch Screen aus. Manche Maschinen seien nicht mehr reparabel oder so veraltet, dass es keine Ersatzteile mehr gebe.

Die Arbeit in der Holzwerkstatt werde mit den Neuanschaffungen zudem sicherer und leiser, betonte Andreas Warmt. Als Beispiele führte er Staubtische an. Dort sorgt eine interne Absaugung beim Schleifen dafür, dass der Holzstaub nicht eingeatmet wird. „Wir wollen den Lehrlingen zeigen, was Stand der Technik ist“ und die Schüler in Projekttagen besser schützen, sagte der Ausbildungsleiter.

Von der Investition profitiert auch das Berufsbildungszentrum

In der 2009 eingeweihten KFZ-Ausbildungshalle mit einem geschenkten fast neuen Golf, an dem ausgebildet wird, stehen zwei Dinge oben an: Neue Technik für die Achsvermessung und ein modernes Diagnosegerät, sagte der zuständige Ausbildungsleiter Matthias Hahn. Zugute kommt das nicht nur der eigenen Aus- und Weiterbildung, sondern auch den Schülern des Berufsbildungszentrums (BBZ) in der Lützendorfer Straße. Sie nutzen die Halle im Rahmen ihrer Ausbildung. „Wir arbeiten eng mit dem BBZ zusammen“, betonte der Vorstandsvorsitzende des Vereins Handwerks-Bildungszentrum, Volkmar Nürnberger, der zudem als Kreishandwerksmeister amtiert. BBZ-Leiter Lothar Prescher verwies darauf, dass seine Einrichtung nicht über eine Laborhalle verfüge.

Wolfgang Tiefensee übergab den Bescheid an die neue Geschäftsführerin des HBZ Weimar, Kerstin Werner-Giesert. Foto: Susanne Seide

Erster öffentlicher Auftritt für die neueHBZ-Geschäftsführerin

Die Übergabe war der erste öffentliche Auftritt der neuen HBZ-Geschäftsführerin Kerstin Werner-Giesert. Sie hat zu Monatsbeginn die Aufgabe übernommen, nachdem sich der Trägerverein der Einrichtung in der Probezeit von ihrem Vorgänger getrennt hatte (unsere Zeitung berichtete). Zuvor war Kerstin Werner-Giesert Ausbildungsleiterin am HBZ, wohin sie ihr beruflicher Weg erstmals vor 18 Jahren geführt hatte. Seither hatte sie auch eng mit der langjährigen Geschäftsführerin Heidi Kühn zusammengearbeitet und die Leitung zuletzt kommissarisch inne. Die neue Geschäftsführerin war die Wunschkandidatin des neuen Vorstandes des HBZ-Trägervereins.