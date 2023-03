Weimarer Bürgerstiftung fördert Initiativen von Kindern und Jugendlichen

Weimar. Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendfonds in der Weimarer Bürgerstiftung können bis 31. März beantragt werden.

Mit drei Ausschreibungsrunden fördert der Kinder- und Jugendfonds in der Weimarer Bürgerstiftung 2023 wieder verstärkt Initiativen von Kindern und Jugendlichen in Weimar und Land. Sie sollen damit ermutigt werden, ihre Lebensräume und Lebenswelten zu entdecken und Neues zu entwickeln, heißt es aus der Bürgerstiftung. Bis zum 31. März können Anträge in der Teichgasse 12a eingereicht werden.

Die Projektinhalte könnten so vielfältig sein wie die Welt der Kinder und all das umfassen, was ihnen am Herzen liege. Antragsberechtigt sind Kinder und Jugendliche beziehungsweise Jugendgruppen, die den Antrag über einen gemeinnützigen Träger stellen, sowie Kinder und Jugendliche (auch Kleingruppen) selbst, die aus Weimar und dem Land kommen.

Gefördert werden Sachkosten, Veranstaltungen und Aktionen wie zum Beispiel Kreativ- und Kulturangebote sowie anteilig Personalkosten. Nicht gefördert werden Projekte, die dem Grundsatz der Demokratie und Toleranz widersprechen oder die Pflichtaufgaben der Kommune sind.

Die Fördersumme betrage 500 bis 3000 Euro je Projekt. Weitere Informationen und Antragsformulare: www.buergerstiftung-weimar.de. Fragen beantwortet Anja Pfotenhauer-Wolleschensky, Telefon: 03643 / 815600.