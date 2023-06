Weimarer CDU und JU erinnern an den 17. Juni

Weimar. Für kommenden Samstag wird um 9.30 Uhr zu einem Gedenken am ehemaligen Landgerichtsgebäude in der Carl-von Ossietzky-Straße in Weimar eingeladen.

Mitglieder der CDU und der Jungen Union (JU) Weimar erinnern an der Straße des 17. Juni im ehemaligen Weimar-Werk-Gelände an den Beginn der Unruhen, die vor siebzig Jahren, am 17. Juni 1953, zum größten Volksaufstand in der damaligen DDR führten.

Für kommenden Samstag wird zu einem Gedenken am ehemaligen Landgerichtsgebäude in der Carl-von Ossietzky-Straße eingeladen. Beginn ist um 9.30 Uhr. „Hier gipfelte die Unterdrückung des eigenen Volkes durch den Unrechtsstaat DDR in einem Schnellprozess gegen den Schlosser Alfred Diener und seiner Hinrichtung noch am Folgetag“, so Jörg Geibert, der Kreisvorsitzende der CDU, in einer gemeinsamen Pressemitteilung der CDU und der JU Weimar.