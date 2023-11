Weimarer DNT eröffnet Redoute als Spielstätte

Weimar. Im Zuge von Sanierungsarbeiten im E-Werk wird das Probenzentrum Redoute des DNT Weimar zur Spielstätte. Die erste Premiere findet am Donnerstag statt.

Das Große Haus des Deutschen Nationaltheaters Weimar soll 2027 saniert werden. Damit die Spielfähigkeit gewahrt bleibt, sollen vorher die Außenstandorte auf Vordermann gebracht werden. Ein erster Schritt ist mit dem Umbau der Redoute getan. Am Donnerstag, 30. November, soll dort die Premiere von „John Lennon – Across the Universe“ stattfinden.

Im nächsten Schritt sollen bis Ende 2024 im Kesselsaal des E-Werks die Statik, die Technik, die Garderobe für die Künstler und die sanitären Einrichtungen verbessert werden. Auf diese Weise soll die höhere Taktung während der Sanierung des Großen Hauses gewährleistet werden. Die Arbeiten machen es notwendig, mit den E-Werk-Produktionen in die Redoute umzuziehen.

Die Redoute, hier der Haupteingang, dient seit 2017 als Probenzentrum des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Am Donnerstag wird sie nach einem Umbau als Interimsspielstätte eröffnet. Foto: Melanie Riedel / Funke Medien Thrüringen

Saal bietet Platz für 180 Zuschauer

Den Umbau des einstigen „Hauses der Offiziere“ hat Ausstattungsleiter Philip Rubner zusammen mit der Theaterleitung und der Technischen Direktion ausgeführt. Dabei mussten die Ansprüche an Ton, Bühne, Zuschauerraum und Infrastruktur beachtet werden. „Der Große Saal der Redoute wurde 2016 schon einmal als Ersatzspielfläche genutzt, als im Großen Haus der Orchestergraben saniert wurde“, so Rubner.

Im Zuge des jetzigen Umbaus ist der Große Saal mit Raumtrennern verkleinert worden. 180 statt 700 Zuschauern bietet er Platz. Deswegen wurde eine Ersatzbestuhlung eingebaut. „Wenn die Redoute ab 2027 das Große Haus ersetzt und der Raum wieder vergrößert wird, soll die Bestuhlung nicht unterschiedlich stark abgenutzt sein“, erklärt Rubner.

Auch in computergesteuerte Scheinwerfer musste investiert werden. Deshalb musste die Beleuchtung für die bestehenden Stücke neu programmiert werden. „Wir übernehmen aus dem E-Werk „Der Besuch der alten Dame“, „Othello“, „Die Jahre“ und „Treuhandkriegspanorama“. Diese Stücke mussten alle angepasst werden“, so Rubner. Später kommen die Hommage an John Lennon, „Räuber Hotzenplotz“ und „Moby Dick“ dazu.

Der Busfahrplan wird für die Vorstellungen ausgebaut

Um die Redoute als Spielstätte nutzen zu können, müsse auch der Mehrbedarf an Parkplätzen, Bussen und WCs einkalkuliert werden. Durch die Verkleinerung des Saals sei aber auch der Aufwand reduzierter als noch 2016. Vor Ort gebe es 46 Pkw- sowie vier Behinderten-Parkplätze sowie Parkmöglichkeiten in den Nebenstraßen.

Rubner empfiehlt die Anreise mit dem Bus bis zur Haltestelle Heldrunger Straße. Buslinie 1 wird am Wochenende, Linie 6 unter der Woche ausgebaut. Der Vorstellungsbeginn ist bei allen Stücken auf 19.30 Uhr geplant.

Dazu fährt Linie 6 unter der Woche 18.45 Uhr und Linie 1 am Wochenende und an Feiertagen 18.35 Uhr vom Goetheplatz ab. Nach der Vorstellung fahren beide Linien um 21.51 Uhr ab der Heldrunger Straße zurück.

„Wir müssen abwarten, ob wir das Publikum hier hoch bekommen“, so Rubner. „Das Publikum kennt uns und wir haben die Übung als Spielstätte nicht verloren.“ Einen ersten Eindruck können Gäste sich am Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr zur allerdings bereits ausverkauften Premiere von „John Lennon – Across the Universe“, und zur Eröffnung am Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr verschaffen.

Für Familien wird es am Freitag 16.15 Uhr eine szenische Lesung des Kinderbuchs „Das Tier in meinem Bauch“ und 17 Uhr ein Familienkonzert geben. Hausführungen durch die neugestaltete Redoute finden 16.15 Uhr und 18 Uhr statt. 20 Uhr und 21 Uhr präsentieren die Ensembles des DNT die „Herzblattshow“, ab 22 Uhr startet in der Redoute die „Housewarming Party“.