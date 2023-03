Weimarer Einrichtungshaus präsentiert Landschaftsmalerei von Rainer W. Pagel

Weimar. Mit der Ausstellung setzt das Haus an der Ackerwand seine Reihe „Kunst und Architektur“ fort.

Mit der Ausstellung „prunkvolle Wohnungen unter freiem Himmel“, deren Titel dem Gedicht „Abendlandschaft“ von Wulf Kirsten entlehnt ist, setzt das Einrichtungshaus Kneisz an der Ackerwand 2 seine Reihe „Kunst und Architektur“ fort. Es zeigt bis zum Mai Landschaftsmalerei von Rainer W. Pagel. Schon vor seinem Architektur-Studium an der HAB in Weimar widmete sich Pagel der Malerei und stellte bereits 1987 in Weimar aus. Parallel zu seiner Arbeit als Professor für Architekturentwurf und Gestalten in Mainz waren Arbeiten von ihm ab 2005 unter anderem in Greifswald und Mainz sowie in Oettern zu sehen, wo er zu Hause ist. In seiner Malerei hält er häufig Impressionen von Streifzügen durch die Natur fest.