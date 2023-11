Weimarer Energiegenossenschaft gibt neue Anteile aus

In Weimars ehemaliger Notenbank hat auch die Energiegenossenschaft Ilmtal ihren Sitz.

Weimar. Zu einem Tag der offenen Tür über Photovoltaik und mehr hat Weimars Energiegenossenschaft am 18. November in die Notenbank an der Steubenstraße eingeladen.

Umfassende Informationen zum Thema Photovoltaik bietet die Energiegenossenschaft Ilmtal eG am Samstag, 18. November. Beim Tag der offenen Bürotür können sich Interessierte zwischen 10 und 14 Uhr in der Weimarer Notenbank, Steubenstraße 15, zu den Projekten der Energiegenossenschaft und Möglichkeiten einer Mitgliedschaft erkundigen. Es werden Führungen zu einer Aufdach-Photovoltaikanlage mit Erklärungen zur Technik und Funktionsweise angeboten. Auch Mini-PV-Anlagen und Balkonkraftwerke werden gezeigt und erklärt.

Zurzeit befindet sich ein größerer Solarpark im Bau, an dem die Energiegenossenschaft beteiligt ist. Weitere Projekte sind in Planung. Da sich daraus neuer Finanzierungsbedarf ergibt, plant die Genossenschaft die Ausgabe neuer Anteile in Höhe von 500.000 Euro.