Weimar. Das Junge Theater im Stellwerk in Weimar war am Wochenende Austragungsort des 6. Thüringer Improcups. Es gewannen die Weimarer „Öde und Schriller“.

Weimarer Ensemble spielt sich in die Herzen der Zuschauer

Zum dritten Mal ist das Weimarer Improtheater Ensemble „Öde und Schriller“ Gewinner des Thüringer Improcups, – einem spielerischen Wettbewerb um die Gunst der Zuschauer. Bereits 2015 und 2016 gewann das Weimarer Trio den Preis. Die sechste Ausgabe des landesweiten Improcups fand am Wochenende im Theater im Stellwerk statt und lockte aktive Improgruppen aus dem Freistaat nach Weimar. Mit dabei waren das „Rababakomplott“ aus Jena (Gewinner 2014 & 2017), die Gruppe „Improkombinat“ aus Ilmenau sowie die beiden Weimarer Ensembles „Stelldichein“ (bis dato amtierender Champion und Gewinner 2018) und „Öde und Schriller“. Mit kreativem Wortwitz und feinfühligem Gesang spielte sich das Trio in die Herzen der Zuschauer. Diese konnten nach jeder gespielten Szene ihre Stimme über Smartphone vergeben und wählten „Öde und Schriller“ bis ins Finale. In Runde eins durfte „Rababakomplott“ nur Ein-Wort-Geschichten erzählen, „Öde und Schriller“ sollte sich dagegen für ihre Szene kostümieren. Ihre Geschichte vom Friedhof der Superhelden mit Weiße-Tauben-Mann und dem Recycling-Boy führte zum Begeisterungsbeifall und höherer Punktzahl. In Runde zwei führte das Jenaer Ensemble eine Impro-Oper auf, die nur noch von einer Jeder-spricht-Jeden-Synchronisation auf dem Einwohnermeldeamt gestoppt werden konnte. Nach zwei Runden stand der Sieger fest: Die Weimarer Formation setzt sich gegen die Jenaer durch und ist Gewinner des 6. Thüringer Improcups 2019.

Mit einem Mini-Match der beiden Nachwuchs-Improgruppen „StelldichZwei“ (Stellwerk) und „Das Virus“ (Zella-Mehlis) startete der 6. Thüringer Improcup am Freitag. Auf der Stellwerk-Bühne wurde die oder der beste Spieler(in) unter 16 ausgespielt. Gewinnerin wurde die 12-jährige Michelle Trautmann aus Zella-Mehlis. Schon in dieser Altersgruppe zeigte sich nach Mitteilung aus dem Stellwerk das ein oder andere Improvisationstalent. Später kamen die leidenschaftlichsten Sängerinnen und Sänger der teilnehmenden Ensembles für ein gemeinsames Impro-Musical zusammen.