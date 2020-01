Weimarer feiern Eis-Zeit auch bei Schneematsch

Ausgerechnet zur Abschluss-Gaudi, mit der „Weimar on Ice“ am Samstagabend das Saisonfinale auf dem Theaterplatz bestritt, zeigte sich das Wetter noch einmal von seiner wankelmütigen Seite. Der kurze Schneeschauer, der in rund einstündigen Regen überging, rief zwischenzeitlich die Wasserschieber auf die Eisbahn. Das fröhliche wie zahlreiche Publikum unterm Hüttendach feierte zur Musik von „Holm & The Hardliner“ aus Bad Berka aber unbeeindruckt weiter.

Einmal mehr hatte das Wetter den Bahnbetreiber in den vergangenen Wochen nicht gerade verwöhnt. So extrem wie vor einem Jahr, als nahezu alle publikumsträchtigen Adventswochenenden sowie der Ferienauftakt verregnet waren, traf es das Thüringer Zeltverleih-Zentrum zwar nicht, sagte dessen Chef Ronny Schmidt. Insbesondere milder Wind, der wie ein Föhn über die Bahn blies, forderte aber auch diesmal die ganze Kraft des Kühlaggregates, um die Eisstärke zu halten.

Die Technik hielt stand: An keinem einzigen Tag musste der Bahnbetrieb vor dem Wetter kapitulieren. Lediglich ein Teil der Lichtanlage sei kurzzeitig ausgefallen, als Regenwasser einen Schutzschalter ausgelöst hatte. Völlig dunkel wurde es indes nicht, da sich die Beleuchtung – eben, um solchen Risiken vorzubeugen – aus zwei Stromkreisen speist. Auch, als am späten Nikolausabend ein Autofahrer auf dem Platz ein Standrohr zur Wasserversorgung umgefahren und damit für eine meterhohe Fontäne gesorgt hatte, warf das „Weimar on Ice“ nicht aus der Bahn. „Natürlich war das eine böse Überraschung. Aber dank der schnellen Hilfe durch den Wasserversorger war das Problem schnell behoben. Andernfalls hätten wir Schwierigkeiten bekommen, über Nacht das Eis aufzubereiten“, sagte Enrico Füssel, der für den Zeltverleih der Mann vor Ort ist.

Die Gäste honorierten den Aufwand. „Was die Besucherzahlen anbelangt, lief die Saison durchweg gut. Wir haben beim Programm noch einmal Gas gegeben – mit den Live-Events, der Disco und auch mit einem Nikolaus, der diesmal sehr authentisch war “, so Füssel. Ebenfalls erfreulich: Die Besucher der Eisbahn blieben in der zurückliegenden Saison von schwerwiegenden Verletzungen, etwa von Brüchen verschont. „Es gab die eine oder andere Schürfwunde, auch Leute mit Kreislaufproblemen. Aber all das hielt sich zum Glück sehr in Grenzen“, weiß Enrico Füssel. Auch ernsthafte Auseinandersetzungen unter Besuchern der Bahn seien ausgeblieben.

Ob es „Weimar on Ice“ auch zur nächsten Weimarer Weihnacht in Regie des Thüringer Zeltverleihs geben wird, ist noch nicht verbrieft. Seit sechs Jahren betreibt die Firma von Ronny Schmidt die hiesige Eisbahn. Nun ist die vertragliche Bindung mit der Stadt ausgelaufen. „Wir würden gern weitermachen, aber wir sind nicht gesetzt. Für das, was kommt, muss es ein neues Interessenbekundungsverfahren oder eine Ausschreibung der Stadt geben“, so Schmidt. Neben der Bahn in Weimar betreibt der Zeltverleih inzwischen auch Eisflächen auf Schloss Friedenstein in Gotha und im Erfurter Kaisersaal-Garten.