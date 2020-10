Einen kreativen Weg aus der Corona-Krise hat Lombego Systems gefunden: Das Weimarer Software-Unternehmen hat seit dem Frühjahr ein System für virtuelle Tagungen entwickelt, das sich inzwischen in der Praxis bewährt.

Von „echten“ zu virtuellen Tagungen

Es war ein nahe liegender, aber doch nicht ganz freiwilliger Schritt dorthin: Lombego war bisher auf „echte“ Konferenzen spezialisiert, mit dem also, was inzwischen unter das Stichwort Präsenz fällt: Menschen, die zu einem Ort anreisen und Informationen über ihre Themen austauschen. Dafür hat die Firma aus der Kulturstadt mit „Converia“ ein Software-System entwickelt, mit dessen Hilfe sich die Teilnehmer für die Konferenz registrieren können, ihre wissenschaftlichen Beiträge vorab einreichen und bei der Ankunft vor Ort auch gleich einchecken. Schon mehr als tausend Veranstaltern, national wie international, erleichterte dieses System bisher die Verwaltungsarbeit.

Mit dem Lockdown im März gab es plötzlich keine Konferenzen mehr. Termine wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben – und für „Converia“ waren plötzlich kaum noch neue Aufträge absehbar.

Pandemie-taugliche Software entwickelt

Darauf zu warten, dass der gewohnte Veranstaltungsbetrieb wieder einsetzt, war für das mitten in der Altstadt in der Kaufstraße ansässige Team um die Lombego-Geschäftsführer Christian Burger und Rainer Kretzer keine Option. Sie reagierten umgehend: „Ab April konzentrierte sich unser Team auf die Idee, eine neue Software für pandemie-taugliche Konferenzen zu entwickeln, bei denen sich die Teilnehmenden im virtuellen Raum begegnen“, so Burger.

Die Basis für die Entwicklung der Software bildeten die Ergebnisse einer Umfrage bei mehreren hundert Konferenzveranstaltern und -teilnehmern zu ihren Wünschen und Anforderungen an eine virtuelle Tagung. Seit September steht nun die erste einsatzfähige Version der „Converia Virtual Venue“ zur Verfügung, die unter anderem mit Livestreams, Video-Vorträgen, Gruppendiskussionen und Video-Chats zwischen Teilnehmenden die wichtigsten Elemente wissenschaftlicher Konferenzen digital abbildet.

Feuertaufe bei Konferenz mit Spahn

Sie hat ihre Feuertaufe erfolgreich gemeistert: Neben der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie begleitete die „Virtual Venue“ mit dem Herbstsymposium der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling die größte deutsche Digitalkonferenz im Bereich Medizincontrolling sowie den Web-Kongress der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit dem Titel „#healsy20“, an dem unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn teilnahm.

Dafür gab es bisher durchweg positive Rückmeldungen. „Veranstalter und Teilnehmer zeigen sich nach den ersten Konferenzen begeistert vom neuen Konzept“, freut sich Rainer Kretzer. „Das zeigt uns, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben.“ Selbst die optimistischsten Erwartungen, was die Nachfrage anbelangt, sind inzwischen übertroffen: Seit Wochen treffen täglich Anfragen weiterer Interessenten in Weimar ein, während gleichzeitig schon die Vorbereitungen für die nächsten virtuellen Konferenzen laufen.

Das neue Format bleibt auch interessant, wenn die Vor-Ort-Veranstaltungen wieder wie gewohnt stattfinden würden: Denn Tagungen lassen sich damit um eine virtuelle Komponente ergänzen, so die Geschäftsführer. Teilnehmerzahlen sind nicht mehr limitiert, Vorträge stehen dauerhaft zur Verfügung, Reisewege werden eingespart.