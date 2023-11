Weimarer Forschende beim Digital-Gipfel in Jena

Weimar/Jena. Die Bauhaus-Uni beteiligen sich an der Großveranstaltung in Jena. Alle Veranstaltungen können online verfolgt werden.

Der Digital-Gipfel der Bundesregierung startet am Montag, 20. November, an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Zwei Tage lang thematisieren Teilnehmende aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft die Herausforderungen des digitalen Wandels in Deutschland. Daran beteiligt sich auch Forschende der Bauhaus-Universität Weimar, heißt es in der Ankündigung. Die Hochschulen teilen ihre Expertise in Feldern wie künstlicher Intelligenz, vernetzter Mobilität und digitalem Kulturerbe. Alle Beiträge, wie „Kulturerbe digital: Zwischen Privatisierung und Gemeingut“ mit Ulrike Kuch von der Bauhaus-Uni, können im Livestream verfolgt werden.

Das gesamte Programm des Digital-Gipfels unter www.de.digital