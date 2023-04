„Weimarer Galerie“ zu Gast auf Schloss Ettersburg

Zur Vernissage wird in das Schloss Ettersburg geladen.

Ettersburg. Vernissage am 19. April. Ettersburg-Gespräch mit Dirk Oschmann muss verschoben werden.

Bis zum 8. Juni wird die „Weimarer Galerie“ in der Galerie Schloss Ettersburg ausstellen. Die „Weimarer Galerie“ ist eine virtuelle Ausstellung, die ohne kommerzielles Interesse Künstlerinnen und Künstler mit Kunstinteressierten zusammenführt, heißt es.

Unter dem Motto „Licht und Schatten“ finden sich sechs sehr unterschiedliche Künstler mit ihren Werken nun erstmals in Präsenz zusammen in der Galerie Schloss Ettersburg. Vernissage ist am Mittwoch, 19. April, 18 Uhr, bei freiem Eintritt.

Indes müsse das Ettersburg-Gespräch mit Dirk Oschmann wegen Krankheit vom 18. April auf Montag, 5. Juni, 19 Uhr, verschoben werden. Reservierungen bleiben gültig.