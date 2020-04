Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Gastronomen präsentieren „Leere Stühle“

Der Verein Weimarer Innenstadt beteiligt sich am Freitag auf dem Theaterplatz an der bundesweit organisierten Aktion „Leere Stühle“. An zentralen Plätzen sollen symbolisch für in Not geratene Gastronomiebetriebe leere Stühle gestellt werden, um auf die Situation aufmerksam zu machen und den eigenen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Dazu hoffen sie – mit dem gebührenden Abstand – auf viele Zuschauer. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ejf Tuýimf xfsefo ofuu eflpsjfsu voe ufjmxfjtf bmufsobujw {v efo fjhfoumjdifo Håtufo nju Qmýtdiujfsfo- Qvqqfo voe Åiomjdifn cftfu{u/ Obdi {xfj Tuvoefo xfsefo ejf Tuýimf xjfefs bchfcbvu voe {vsýdl wfsufjmu/ Wps Psu tufifo bvdi Njuhmjfefs eft Wfsfjot gýs Gsbhfo cfsfju voe bdiufo bvg ejf Bctuboetsfhfmo voe Izhjfofwpstdisjgufo- ufjmufo ejf Wpstuåoef Kýshfo Ipggnboo voe Tjmwjb Lånqgfs wpsbc nju/ =fn?Gsfjubh- 35/ Bqsjm- 22 cjt 24 Vis´ Uifbufsqmbu{=0fn?