Weimarer Gespräche setzen „Spotlight“ auf Künstlerinnen

Weimar. ACC-Galerie startet neue Reihe zu Präsenz ostdeutscher Künstlerinnen und setzt diese am Sonntag fort.

Unter dem Titel „Spotlights“ hat die ACC-Galerie ein interdisziplinäres Gesprächs- und Ausstellungsprojekt gestartet. Initiiert wurde es von der Künstlerin Kristin Wenzel zur Frage der Sichtbarkeit und Präsenz ostdeutscher Künstlerinnen in der Kulturlandschaft 30 Jahre nach der Wende – beispielhaft anhand von Lebensläufen und künstlerischen Positionen.

Dazu ist am Sonntag, 12. März, ab 15 Uhr (Eintritt frei) Lan Böhm zu Gast. 1982 in Wismar geboren, erlebte sie die Wende als Schülerin. Seither beschäftigt sie die Frage, wie sich Gesellschaften (neu) formen und Interessen der Menschen Gehör finden. Die Politikwissenschaften leitet den Fachbereich Politische Bildung in ländlichen Räumen bei der Bundeszentrale für politische Bildung.