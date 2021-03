Weimarer Initiative zur Unterstützung von Künstlern

Ihre Initiative zur Unterstützung freiberuflicher Künstler starteten DNT, Staatskapelle, Achava Festspiele, Bach Collegium, die Katholische Pfarrgemeinde und die Liszt-Hochschule in der Herz Jesu Kirche.

Weimar. Mit ihrer Passionsandacht #AufTakt - Hoffnung fordern die Initiatoren weitere Theater auf, sich ihrer solidarischen Initiative anzuschließen.

Eine solidarische Initiative für freischaffende Künstler starteten am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche öffentlich geförderte Einrichtungen. Das Pilotprojekt #AufTakt – Hoffnung mit der Passionsandacht zum Palmsonntag vereinte Sänger und Musiker des DNT und der Staatskapelle Weimar mit freischaffenden Künstlern. Zu Gehör gebracht wurden Auszüge aus Bachs Matthäus-Passion und als Livestream in die Welt gesendet. Die musikalische Leitung lag bei Gernot Süßmuth, 1. Konzertmeister der Staatskapelle Weimar.