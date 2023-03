Weimarer Innenstadtverein: Felix Bieber zum neuen Vorsitzenden gewählt

Weimar. Vorstand will zügig Managerstelle besetzen. Wer im Verein künftig noch mit die Verantwortung trägt:

Im Nachgang zur Mitgliederversammlung hat der neue Vorstand des Innenstadtvereins Felix Bieber (Biebereis) zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreterin bleibt Silvia Kämpfer (Klapproth & Koch). Ferner bilden den Vorstand Kay Huckauf (Schillerkaufhaus), Michael Rietschel (Tee-Boutique), Johannes Steinhöfel (Eckermann-Buchhandlung), Claudia Wießner (Hotel Amalienhof), Katja Wolf (Matz & Murkel), Beisitzer ist Gregor Seiffert (Mongre & Hupel).

Mit dem neuen Vorstand stehe ein starkes, gut vernetztes Team an der Spitze des Innenstadtvereines, das eine Vielzahl an Branchen und Bedürfnissen der Mitglieder und Interessengruppen in der Innenstadt abbilde. Wichtige Themen seien die Neubesetzung der Stelle eines Stadtmanagers oder einer -managerin, Mitgliederwerbung und der Ausbau des Stadtgutscheins. Engagiert bleibe der Verein unter anderem zur Fête de la Musique, dem Blauen Fest und Heimatshoppen.

Den scheidenden Vorstandsmitgliedern Jörg Hoffmann (Vorsitz) und Silke Fricke wurde „großer Dank für ihr Engagement“ ausgesprochen. OB Peter Kleine (parteilos) sagte, er freue sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.