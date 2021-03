Weimarer Jugendforum erneut online

Unter dem Motto „Kohle für coole Ideen“ findet zum sechsten Mal das Weimarer Jugendforum statt. Als Träger des Projektes wird erneut die Bürgerstiftung in Kooperation mit dem Kinderbüro das Jugendforum durchführen - wie schon im vorigen Jahr als digitales Format.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 21 Jahren, die etwas in der Gesellschaft, in Weimar, in ihrer Schule oder Einrichtung verändern möchten. Es können vielfältige Projekte zu den Themen Skaten, Graffiti, Umwelt oder gemeinsames Miteinander sein. Gefördert werden auch Theaterprojekte oder Workshops, Aktionen im öffentlichen Raum oder Medienprojekte. Wichtig ist: Alle Ideen müssen von den jungen Menschen aus Weimar selbst kommen und von ihnen umgesetzt werden.

Die Aktionen müssen bis 18. April über einen Antrag, abrufbar auf der Internetseite des Kinderbüros, angemeldet sein. Hilfe gibt es telefonisch oder im Videochat bei der Kinder- und Jugendbeauftragten Sina Solaß. Zwischen 6. und 15. April werden digitale Werkstätten angeboten, um aus den Ideen Projekte zu entwickeln und Anträge zu schreiben. In einer Umfrage können bis zum Jugendforum am 27. April alle jungen Weimarerinnen und Weimarer abstimmen, welche Projekte gefördert werden.