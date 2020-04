Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Jugendforum stellt sechs Projektideen zur Wahl

Sechs Projektideen wurden von Kindern und Jugendlichen beim Weimarer Jugendforum 2020 eingereicht. Die Ideen reichen von einer Ausstellung über „Die unterschiedliche Entwicklung des Feminismus“ und einer Rollsportwerkstatt bis zum Aufstellen von mobilen Wänden zur kreativen Gestaltung, von einer Skatenacht und der künstlerischen Gestaltung einer 100 Meter langen Mauer in Taubach bis zum digitalen Austausch zwischen der Jugendzirkusgruppe von Tasifan und einer Jugendzirkusgruppe aus Palästina. „Ich freue mich über die gute Beteiligung“, unterstreicht Weimars Kinderbeauftragte Sina Solaß. Alle Projektideen würden das demokratische Miteinander sowie die Teilhabe von jungen Menschen in Weimar fördern. Auf Grund der Einschränkungen durch die Coronakrise findet das Jugendforum erstmals digital statt. Nun sind alle Weimarer zwischen 10 und 21 Jahren aufgefordert, in einer Online-Abstimmung von Montag, 4. Mai, 8 Uhr, bis Freitag, 8. Mai, 18 Uhr, abzustimmen, welche Projekte gefördert werden sollen. Die Projektvideos sind über die Internetseite des Kinderbüros unter www.kinderbuero-weimar.de zu erreichen, ebenso die Onlineabstimmung. Jede Teilnehmer kann drei Stimmen abgeben. Finanziell gefördert werden die Projekte mit den meisten Stimmen. Insgesamt stehen 10.000 Euro zur Verfügung.