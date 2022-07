Weimarer Kleingärtner feiern Jubiläum

Am kommenden Samstag ist das Gartenlokal der Anlage „August Frölich“ wieder Ziel von Besuchern.

Weimar. Mit einem Sommerfest feiert die Weimarer Kleingartenanlage „August Frölich“ am 9. Juli ihr 75-jähriges Bestehen. Das ist geplant:

Am Tor zum Kirschbachtal wird am Samstag, 9. Juli, gefeiert. Mit einem Sommerfest begeht der Weimarer Kleingärtnerverein „August Frölich“ dann an der verlängerten Shakespearestraße das 75-jährige Bestehen seiner Gartenanlage.

Los geht es 14 Uhr am Gartenlokal mit einem Kuchenbasar und Kaffee. Ab 16 Uhr brennt dort der Rost. Für Kaltgetränke ist ebenso gesorgt. Der Verein hat außerdem eine Tombola sowie Spiel-, Mal- und Bastelmöglichkeiten für die jüngsten Gäste vorbereitet.

Die Kleingartenanlage nimmt insgesamt eine Fläche von über 28.000 Quadratmetern ein, auf denen sich 74 Parzellen befinden. „August Frölich“ ist heute einer von insgesamt 75 Mitgliedsvereinen im Weimarer Stadt- und Kreisverband der Kleingärtner.