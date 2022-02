Weimarer Klinikum informiert über Medikamente bei Psychosen

Weimar. Digitale Veranstaltung für Angehörige von Erkrankten kann über viele Kanäle verfolgt werden.

Die medikamentöse Behandlung von Psychose-Patienten steht im Zentrum der nächsten Veranstaltung für Angehörige von Betroffenen. Das Team der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum bietet diese am Mittwoch, 16. Februar, ab 16 Uhr digital an. Interessierte können sich über die App „GoToMeeting“ per Handy oder PC über https://global.gotomeeting.com/join/859232301 einwählen oder per Telefon unter +49892/0194301 (Zugangscode jeweils 859-232-301).