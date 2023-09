Weimarer Klinikum umsorgt Fußball-Zweitligisten

Das Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar.

Weimar. Zentrum für Physikalische und Rehabilitative Medizin in Weimar übernimmt Sporttauglichkeitsuntersuchungen.

Das Sophien- und Hufeland-Klinikum kümmert sich neuerdings um die Fußballerinnen des Zweitligisten FC Carl Zeiß Jena. Wie das Weimarer Klinikum mitteilt, habe das Zentrum für Physikalische und Rehabilitative Medizin, kurz ZPRM, die Sporttauglichkeitsuntersuchungen der Fußballerinnen übernommen.

Als lizenzierte Untersuchungsstelle des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Landessportbundes Thüringen (LSB) realisiert das ärztlich-therapeutische Team die veranlassten jährlichen sportmedizinischen Kontrolluntersuchen inklusive Funktionsdiagnostik der verschiedenen Kader, heißt es.

Sportlich unterwegs war zudem Oberarzt Christian Wietschel: Der Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie für Orthopädie und Unfallchirurgie betreut seit diesem Jahr die U16-Basketball-Nationalmannschaft als Mannschaftsarzt. In dieser Funktion hat er die Sportjugend bei der Europameisterschaft nach Nord-Mazedonien begleitet. Die Mannschaft belegte am Ende einen sehr guten 5. Platz, welcher die Qualifikation für die WM der U 17 Weltmeisterschaft 2024 in der Türkei bedeutet. Hier ist dann ein erneuter Einsatz als Mannschaftsarzt geplant, teilt das Klinikum weiter mit.