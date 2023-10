Weimarer können sich noch für Grete-Unrein-Preis bewerben

Weimar/Jena. Im Zeichen des Ehrenamtes würdigen die Jungen Liberalen Jena-Weimar auch dieses Jahr ein Projekt mit dem Grete-Unrein-Preis. Die Bewerbungsfrist endet bald.

Das jugendliche Ehrenamt fördern und besondere Leistungen würdigen – das ist das Ziel des Grete-Unrein-Preises, der seit 2005 von den Jungen Liberalen Jena-Weimar vergeben wird. Für dieses Jahr können noch Bewerbungen bis 31. Oktober eingereicht werden.

Dafür sollten folgende Merkmale erfüllt sein: Es muss sich um ein ehrenamtliches Jugendprojekt in Thüringen handeln, es sollte den Grundsätzen des Rechtsstaates verpflichtet und nicht von einer politischen Partei organisiert worden sein. Die Preisverleihung findet am 18. November in der Aula der IGS „Grete Unrein“ in der August-Bebel-Straße 1 in Jena statt. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr.

